Distretti del Commercio: importante risultato per quello cuneese piazzatosi ai primi posti della graduatoria regionale

Pubblicata la graduatoria regionale dalla quale emerge l’ottimo piazzamento per quelli di Cuneo e Busca.

I Distretti del Commercio sono ambiti territoriali nei quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del Commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell’ambiente urbano di riferimento.

Si configurano, quindi, quali strumenti innovativi per il presidio commerciale del territorio, il mantenimento dell’occupazione e la gestione di attività comuni finalizzate alla valorizzazione del commercio.





“Con il risultato ottenuto - afferma Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Cuneo – è stato premiato l’impegno, la collaborazione ed il dialogo quotidiano con le amministrazioni comunali”.





“Il risultato ottenuto – interviene Marco Manfrinato, direttore di Confcommercio Cuneo – premia l’intenso lavoro di squadra portato avanti con il territorio di competenza; le risorse regionali messe a disposizione non potranno che avere ricadute positive”.





“L’obiettivo principale – prosegue Manfrinato - è far crescere l’attrattività e rigenerare il tessuto urbano, sostenendo la competitività delle imprese commerciali. I Distretti sono l’espressione di politica attiva a sostegno del settore nell’ambito dei centri storici, come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione delle specificità tipiche. Inoltre, costituiscono uno strumento per organizzare e accompagnare interventi di sistema per la ripresa e lo sviluppo del commercio di vicinato, oltre che ad avere una funzione di difesa contro la desertificazione commerciale e l’indebolimento dell’attrattività delle città”.





“Si è trattato – conclude Luca Chiapella – di un forte impegno che prosegue ora con l’attuazione del Progetto regionale per il sostegno ed il rilancio del commercio con strategie sinergiche di sviluppo economico e di risposta a necessità in particolari momenti di emergenze economiche e sociali quale è questa post pandemica”.