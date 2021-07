Inaugurato il Canile Rifugio di San Michele Mondovì

Era l' la data prevista per l'inaugurazione del Canile Rifugio 281 di San Michele Mondovì, ma poi la pandemia ha bloccato tutto e alle ragazze dell'associazione GEA non hanno potuto far altro che aspettare. Finalmente scorsa in canile è stato un giorno di festa.

I volontari hanno accompagnato gli ospiti in una lunga passeggiata a sei zampe nel bosco che circonda il rifugio. Sono stati più di 60 i partecipanti, molti di loro erano adottanti del canile che hanno colto l'occasione per portare i loro beniamini a quattro zampe a far visita a quella che era la loro vecchia casa.

“Rivedere Tatoo è stato emozionante" racconta una volontaria, "lui qui in canile è vissuto per 12 anni e rivederlo da cane libero e sereno. E' stato commovente vedere che è andato tutto tranquillo a farsi un giro nel suo vecchio box, ci ha confermato che qui con noi era stato bene”

Altri veterani del canile come Bello hanno partecipato all'incontro, lui in canile ha vissuto 14 anni. E poi sono anche arrivati Tom e Max due fratelli che sono stati adottati da due coppie splendide. Insomma una festa che ha riempito il Canile di energia forte e propositiva e fatto nascere nuove sinergie come quella con l'artista Nicola Virdis, adottante di Cody, con cui l'associazione sta preparando una sorpresa per l'inverno.

"il bello di questo incontro è stato vedere insieme in passeggiata i cani ancora in cerca di casa e quelli adottati e non c'era nessuna differenza".

Come ciliegina sulla torta di una splendida giornata è arrivata anche la notizia che il canile ha ricevuto un contributo dalla Fondazione CRC con il quale sarà possibile realizzare uno spazio dedicato allo sviluppo della relazione uomo-cane.