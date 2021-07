Manuela Vico nuovo presidente Rotary Club Cuneo

Momenti di intenso fervore ai Rotary Club Cuneo-Alpi del Mare per la cerimonia del passaggio di consegne.

Inizia il Rotary Club Cuneo questo venerdì 2 luglio, alle ore 20 alla Ruota di Pianfei, dove Luigi Salvatico, presidente in carica per l’anno 2020-2021, passa il testimone a Manuela Vico in carica fino alla prossima estate.

Per il Rotary Club Alpi del Mare, la cerimonia avrà luogo lunedì 5 luglio quando Angelo Pellegrino, presidente in carica per l’anno 2020-2021, passa il testimone a Niccolò Clerico che reggerà le sorti del Club fino al prossimo luglio.

Il Club Rotaract ha già effettuato il passaggio delle consegne il 23 giugno a Morozzo con doppia cerimonia insieme all’Interact, il sodalizio dei soci giovani.

Per il Rotaract Nicolò Mellano subentra nella presidenza a Lorenzo Fulcheri, mentre invece per l’Interact Laura Dani subentra a Matteo Vegezzi Bossi. Alla serata hanno partecipato i soci rotariani padrini dei due club dei giovani rotaractiani e Interactiani: Willy Brignone, socio del Rotary Club Cuneo-Alpi del Mare e assistente del Governatore, Franca Ghiazza socia del Rotary Club Mondovì e Patricia Indemini socia del Rotary Club Cuneo.

Subito dopo queste manifestazioni, giovedì 8 luglio, primo incontro Inter-Club dei due Rotary Club di Cuneo al San Quintino Resort con Enrica Roddolo come ospite d’onore. La giornalista, vice-direttrice ad personam al Corriere della Sera è impegnata in questi mesi nella presentazione del suo ultimo libro sulla famiglia Windsor, dedicato naturalmente al principe Filippo appena scomparso e al suo straordinario rapporto con la regina. Il libro appunto accomuna i due destini regali sotto il titolo “Filippo and the Queen”.

Enrica Roddolo, è un’esperta della famiglia reale inglese, pubblicando sovente interviste ai reali che ha avuto la possibilità di conoscere personalmente nella sua professione. In questa serata eccezionale i soci del Rotary Club saranno quindi portati a conoscere le vicende intime oltre alla vita avventurosa del principe Filippo.