Salviamo il Paesaggio: un incontro per custodire la biodiversità dell’Alta Langa

"Un primo momento per ritrovarci, discutere, proporre una visione, far risuonare la nostra voce - scrivono dal Forum Salviamo il Paesaggio -.

Domenica 4 luglio cittadine/i, associazioni e comitati promuove una manifestazione per riflettere sul futuro dell'Alta Langa, sempre più aggredita dal diffondersi di monocolture (noccioleti e vigneti) e nuovo cemento. L'appuntamento è alle 15,30 a Trezzo Tinella, nell'area panoramica "Donna di Langa" da dove partirà una passeggiata di circa 4 km attorno a Cascina Langa, i luoghi della Malora e il grande cantiere dove sta sorgendo la nuova cantina dei Gaja: un luogo simbolo che abbiamo scelto per poter ragionare compiutamente del futuro della nostra "piccola Amazzonia" tra Resistenza, Resilienza, consumo di suolo e mancanza di pianificazione.

Quanto sta avvenendo in Alta Langa sembra però andare in altra direzione. Occorre, quindi, l’impegno di tutti i cittadini per chiedere alle diverse istituzioni locali programmi e azioni di attenta salvaguardia di natura, territorio, cultura e identità.

Per questo vogliamo avviare un percorso di riflessione e di mobilitazione per tutelare l’integrità, non solo ambientale, delle nostre alte colline, promuovendo dialogo e confronto tra cittadinanza, istituzioni e forze economiche, per progettare e governare insieme presente e futuro di un luogo essenziale che non può essere lasciato alle decisioni del solo libero mercato.