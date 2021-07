Corso insegnate yoga: rinascere nelle nuove sfide

Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo sicuramente cambiato stile di vita: talvolta in modo radicale, altre volte in modo parziale, ma, chi più chi meno, tutti ci siamo trovati "sulla stessa barca". Se siamo tra i moltissimi che hanno iniziato a lavorare da casa, perdendo tutte quelle sane abitudini che facevano della nostra vita "la nostra vita", ecco che anche la forma fisica ne ha subito il contraccolpo. Per non parlare della forma "psichica": ansia, stress, disturbi del sonno e chi più ne ha più ne metta.

Se abbiamo avuto la fortuna di aggrapparci a qualcosa che potesse farci sa salvavita, siamo stati davvero benedetti, dato che le possibilità erano poche e tutte tassativamente da mettere "a frutto" all'interno delle mura di casa nostra. Forse abbiamo iniziato un corso di meditazione oppure abbiamo scoperto un corso di yoga online. Qualora questa sia diventata una nostra passione, abbiamo davvero colto nel segno, dato che poche discipline aiutano sia il corpo che lo spirito allo stesso modo dello yoga.

Certo, forse è un po' presto per affrontare un corso insegnante yoga, ma chissà, magari durante i vari lockdown abbiamo semplicemente approfondito, non solo avvicinato, questo sport (meglio sarebbe dire "questa disciplina"): qualora questo fosse il vostro caso, non perdetevi le prossime righe, perché potrebbero darvi uno stimolo per affrontare una nuova sfida nella vostra vita, per fare in modo che, come cantava il poeta, dal letame (il periodo covid) nascano i fior (un nuovo bellissimo stimolo).

Corso insegnante yoga: si può?

Certo che si può! Ci sono moltissime opportunità per approfondire la nostra ricerca di benessere e tramandarla ad altri che, proprio come noi, hanno il bisogno di coniugare un recupero della piena funzionalità del proprio corpo (oppure una rinnovata elasticità muscolare o un tono e una definizione superlativi) al raggiungimento di un benessere interiore che non lasci spazio a cataclismi psichici: insegnare l'equilibrio, raggiungibile attraverso le varie asana (le posizioni dello yoga, ma forse già lo sapete!), potrebbe essere la vostra strada, a patto di trovare un corso che vi dia gli strumenti giusti per passare dall'apprendimento all'insegnamento.

Abbiamo forse usato una costruzione sbagliata: non si finisce mai di imparare e forse nessuno come un maestro dovrebbe essere tanto aperto alla disponibilità dell'ascolto (prerogativa dell'imparare). Insomma, sia come sia, non chiudetevi mai all'ascolto degli altri, ma soprattutto di voi stessi e del vostro corpo, perché anche se raggiungerete la vetta di insegnanti di yoga, ecco che la strada da percorrere per migliorare se stessi non sarà mai giunta a un capolinea.



Insomma, riassumendo: da periodi francamente decisamente molto bui potrebbero nascere delle idee, degli stimoli e delle possibilità per la nostra vita che prima non avevamo nemmeno valutato. Coke si dice "prendere il buono da qualcosa che tanto buono non è": non è solo la filosofia del bicchiere "mezzo piano", dato che a volte, nello scorso anno, abbiamo avuto l'impressione che nemmeno ci fosse, un bicchiere, figurarsi mezzo pieno.

Eppure, eccoci qua, pieni di voglia di vivere, di nuovi stimoli, di nuove prospettive.

Sopravvissuti, insomma, e pronti alle nuove sfide della vita.