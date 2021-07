Cos'è il CBD e cosa invece il CBG?

Il CBD è uno dei cannabinoidi presenti nelle piante di Cannabis Sativa e maggiormente presente in quelle varietà di cannabis sativa identificate come light, e nello specifico è l'acronimo di Cannabidiolo.

Molto ben reputato da scienziati e dai suoi utilizzatori per i suoi reali effetti benefici di cui ne offre un'ampia gamma. Per questo motivo sono diversi anni che società molto grandi di coltivazione e trasformazione ma anche società farmaceutiche si stanno concentrando sullo studio e sulla commercializzazione di questa molecola. Tali studi avvengono per la stragrande maggioranza negli Stati Uniti o in Inghilterra dove si è capito prima degli altri i benefici e i pochi effetti collaterali di questa molecola. Trova un largo impiego in moltissimi campi, dalla salute, alla alimentazione e alla cosmetica in quanto totalmente privo di effetti psicotropi e quindi non è drogante, non ha quelle caratteristiche di altre molecole della cannabis (es. THC) di creare euforia o incidere sul nostro sistema nervoso in modo da farci sentire alterati rispetto alla normale situazione psico fisica.

In chimica il CBD è identificato con la formula C21H30O2, tale molecola è stata anche sintetizzata per essere usata come farmaco.

Come detto il CBD è uno degli oltre 70 cannabinoidi presenti nelle piante di cannabis ma non è il solo, oltre al tanto famoso e anche tanto demonizzato THC, troviamo anche un'altra molecola molto promettente per i suoi effetti benefici il CBG ovvero l'acronimo di Cannabigerolo. La sua formula in chimica è la seguente C21H32O2. Il CBG, rispetto al CBD, è da meno tempo studiato e quindi anche meno diffuso ma piano piano sta facendo crescere l'interesse attorno a sé. In natura lo troviamo in diverse varietà di cannabis rispetto a quelle con alti tenori di thc o di cbd. Cioè nello specifico possiamo trovarlo anche in quelle varietà con alti tenori di thc ma non in concentrazione così tanto marcate. Ora che lo si sta scoprendo si stanno anche selezionando fenotipi particolari di cannabis dove il cbg si concentra di più e quindi se ne può estrarre di più.

Ed è così che questa molecola, il CBG appunto, sta trovando anch’essa come il CBD un modo per farsi “conoscere” ad apprezzare per i suoi effetti, grazie ai CBD Shop o negozi di Cannabis Light. Realtà più o meno piccole che da qualche anno ormai sono nate in tutte le nostre città per diffondere, informare ed “educare” a ciò che non si conosce o si conosce superficialmente. Come ad esempio i ragazzi di Weeds Store a Roma, dediti non solo all’aspetto commerciale della loro attività ma anche alla parte “pedagogica”, ritenendo importante informare correttamente, spiegare dove si trova la verità tra “la canne non ti fanno nulla” e “se oggi fumi una canna domani sei eroinomane”. Non sarà un percorso semplice o breve ma è indispensabile farlo se vogliamo davvero auspicare un domani ad una legalizzazione.

Veniamo agli effetti che hanno queste molecole.

Il CBD oltre a non avere effetti psicotropi non da dipendenza ma ha effetti rilassanti, anticonvulsivi, antiossidanti, antidistonici, antinfiammatori, aiuta ad avere un sonno più regolato ed è distensivo contro ansia e panico oltre ad essere un ottimo miorilassante e svolge anche una funzione come regolatore degli effetti del thc riducendone gli effetti collaterali (tachicardia, ansia...).

Recenti studi stanno portando alla luce degli ottimi benefici che il CBD sta avendo sulla cura della schizofrenia ma anche per la cura dell'ansia e del morbo di Parkinson.

Il CBG per prima cosa si è rivelato molto buono per ridurre la pressione oculare e quindi come aiuto per la cura del glaucoma. Recenti studi sui ratti hanno dimostrato che può aumentare l'appetito (studi Inglesi del 2016), altri studi invece stanno dimostrando che aiuta nella riduzione della massa e nella formazione di cellule cancerose e che può avere effetti neuroprotettivi. Altri studi stanno affermando che può ridurre o sopprimere le risposte immunitarie del nostro organismo. La dottoressa Bonni Goldstein, specializzata in cannabis medica, sta affermando che il CBG può ridurre la neurotrasmissione del GABA (Acido gamma-amminobutirrico) nel cervello e di conseguenza influenzare la percezione del dolore. Inibendo il GABA si hanno effetti rilassanti a livello muscolare e anche effetti ansiolitici oltre a tutto ciò sembra avere proprietà antidepressive e modeste proprietà antimicotiche.

Per approfondire altri aspetti del CBG vi rimandiamo ad un articolo riportato sul portale I Galenici.

Speriamo che tutti questi studi si possano delineare maggiormente dandoci la possibilità e le certezze di cui abbiamo bisogno, sopratutto in un mondo dove le sostanze chimiche stanno avendo il sopravvento poter pensare di avere una soluzione curativa con molecole totalmente naturali non ci sembra cosa da poco.