I 10 migliori tour da più giorni in Italia, scopri le mete preferite

Con i tour guidati proposti da Chiesaviaggi si può. Il protocollo di sicurezza allestito da Chiesaviaggi prevede la misurazione della temperatura, i posti rigidamente assegnati per garantire il distanziamento, il bus sanificato, mascherine e gel igienizzante. Quindi prepariamo il nostro bagaglio e scegliamo in serenità la nostra meta fra quelle che l’operatore propone.

Numerosi sono infatti i viaggi programmati sia in Italia che in Europa. Già oggi tutta una serie di tour guidati hanno partenze confermate per tutta l’estate e l’autunno con partenze direttamente “sotto casa” da diverse località della nostra provincia di Cuneo, Torino ed altre località del Piemonte. Fra le mete, a farla da padrone è il nostro Belpaese, probabilmente in virtù del fatto che per viaggiare all’estero la normativa è in continuo divenire e la maggior parte dei viaggiatori preferisce optare per l’Italia.

Ma a ben vedere questo più che un limite è un’opportunità. Molto spesso orientiamo le nostre scelte in “tempi normali” verso mete esotiche, dimenticando che il nostro paese, tanto per fare un esempio, possiede il maggior numero di siti Unesco del mondo, che la più parte di noi spesso non conosce o non ha mai visitato.

Vediamo allora più in dettaglio quali sono le mete culturali più gettonate dell’estate 2021.

Il Sud della nostra penisola è in testa alle preferenze dei viaggiatori: Napoli, con la Costiera Amalfitana e Caserta oppure con le isole Capri ed Ischia, sono destinazioni classiche e intramontabili. Per non parlare di Pompei, che da sola vale il viaggio, anche in virtù delle eccezionali e sempre nuove scoperte che gli scavi, ben lungi dall’essere terminati, ogni anno ci riservano. La Chiesaviaggi propone per questa destinazione due tour con differenti programmi: il primo prevede la visita guidata della città e dei principali siti storici, nonché passeggiate accompagnate nei quartieri più caratteristici della città. Si prosegue l’itinerario nei giorni successivi con la visita guidata di Pompei, l’escursione a Sorrento e sulla costiera Amalfitana, la visita della Reggia di Caserta; il secondo itinerario proposto quest’anno per la prima volta, ci fa scoprire altri importanti monumenti della città partenopea, fra cui ricordiamo per importanza, la visita del piccolo Museo Cappella Sansevero che contiene nel suo scrigno quel capolavoro del Sanmartino che è il Cristo Velato. Ma non finisce lì, anzi si può dire che abbiamo appena iniziato. Infatti l’itinerario prosegue e ci conduce a Paestum con il suo sito archeologico e Salerno dove sono previste visite guidate. Nei giorni successivi si lascia la costa e si parte in direzione dell’arcipelago napoletano, dove verranno visitate Ischia un giorno e Capri un altro giorno. A Voi l’imbarazzo della scelta fra i due programmi.

Altri programmi molto richiesti sempre al Sud Italia hanno come mete la Puglia e la Basilicata. Per la prima si tratta di una conferma, in quanto sono ormai alcuni anni che questa regione primeggia fra le mete estive più apprezzate dal turismo nostrano: vuoi per i suoi litorali (Chiesaviaggi peraltro, propone anche vacanze balneari sulla costa pugliese) vuoi per l’esplosione di notorietà del Salento. Il circuito proposto prevede una prima tappa in territorio marchigiano durante il viaggio verso Sud a Gradara, splendido borgo antico con il castello e la cinta muraria, teatro della storia d’amore di Paolo e Francesca descritto da Dante nella Divina Commedia: chi non ricorda il celebre verso scritto dal sommo poeta:

Amor, ch'a nullo amato amar perdona,

mi prese del costui piacer sì forte,

che, come vedi, ancor non m'abbandona.

L’itinerario prosegue poi per il Salento dove si visiteranno Lecce, Otranto, Ostuni Gallipoli. Nei giorni seguenti Bari, Castel del Monte, Altamura e da qui verso Matera in Basilicata, la città dei Sassi. Per chi vuole però scoprire questa regione, la Chiesaviaggi ci propone un tour a lei dedicato. Oltre al capoluogo Matera si visiteranno luoghi forse meno conosciuti ai più, ma non meno affascinanti: Montescaglioso, la Murgia, le Dolomiti lucane, Castelmezzano, Venosa, Melfi, Tursi, Senise, Aliano.

La Sicilia è da sempre una meta ambita tutto l’anno. Chiesaviaggi propone quest’estate ed autunno due circuiti sull’isola rispettivamente di 6 e 7 giorni, entrambi con partenza da Catania. Il primo visiterà Taormina, l’Etna, Siracusa, Noto, Ragusa, la Valle dei Templi di Agrigento, il Parco Archeologico di Selinunte, Erice. Nel secondo a tutte queste località aggiunge Palermo come meta finale del circuito.

Un’altra novità della stagione è poi l’interessante tour delle Isole Eolie. Durante il circuito che prevede la visita di Lipari, Salina, Vulcano, Panarea, Stromboli, tempo a disposizione per ammirare le bellezze di queste isole incontaminate, ma anche per un tuffo nel mare dai fondali cristallini.

Ritorniamo nel continente e precisamente in Abruzzo. Dal terremoto che devastò una parte della regione, sono passati oramai 10 anni. L’Aquila il capoluogo è stata ricostruita ed accoglie di nuovo anche i turisti di cui la regione ha bisogno per risollevarsi: un modo per godere di questo meraviglioso angolo d’Italia dando il nostro piccolo contributo alla rinascita del territorio. Oltre al capoluogo si visiteranno fra l’altro Atri, Castel del Monte, comune del Parco del Gran Sasso annoverato fra i più bei borghi d’Italia, da non confondere con la fortezza di Federico II Castel del Monte che è in Puglia (visita prevista in quel circuito). Inoltre Scanno, Frattura vecchia, Sulmona e Civitella del Tronto.

Altri circuiti proposti da Chiesaviaggi presentano partenze già confermate. Ad esempio il Tour del Friuli che oltre al capoluogo Trieste, ci fa scoprire le meraviglie di questa terra di confine, da Gorizia ad Udine senza dimenticare Cividale del Friuli, Aquileia, Redipuglia; o ancora il Lazio, la Riviera di Ulisse e l’isola di Ponza; più a Nord e precisamente nel Trentino Alto Adige due differenti tour ci portano a scoprire le Dolomiti: uno in partenza da Trento ci condurrà attraverso la Val di Fassa al Pordoi, alla Val Gardena e a diverse note località presenti lungo il tragitto come Canazei, Arabba, Corvara,Ortisei, per poi proseguire nei giorni successivi a Cles attraverso la Val di Non, la Val di Sole, al Passo Carlo Magno e a Madonna di Campiglio; l’altro invece partendo da Bolzano, toccherà il Lago di Braies, Dobbiaco, Cortina d’Ampezzo, l’Alpe di Siusi, Bressanone, la Val Venosta con il Lago di Ressia, Merano, Rovereto. In due località ci sarà possibilità, per chi lo vuole, di effettuare delle escursioni di trekking leggero.

Per finire un viaggio culturale breve di due giorni a Verona e Vicenza che oltre alle visite guidate di queste due splendide località prevede, incluso nel programma, il biglietto di ingresso all’Arena di Verona per assistere all’opera “La Traviata” con le musiche di Giuseppe Verdi.

Inoltre l’operatore propone, a chi non ha troppo tempo, ma vuole comunque staccare la spina in questa calda estate, la possibilità di effettuare anche solo la gita di un giorno con partenza la mattina presto ed il ritorno in serata. Numerosissime i viaggi da un giorno previsti: tanto per citarne alcuni previsti e già confermati nel solo mese di Luglio ricordiamo: a passeggio tra la lavanda a Sale San Giovanni il 4 Luglio, il Lago d’Orta il 4 Luglio, Le Cinque Terre l’11 Luglio, Annecy la piccola Venezia il 18 Luglio, Il trenino del Bernina il 18 Luglio, le Isole Borromee ed il Lago Maggiore il 25 Luglio.

Qui di seguito le date ed i Tour già ad oggi confermati per quest’estate, ma altri se ne aggiungeranno nel corso della stagione:

- 1 Luglio: Maremma con Minicrociera Isole del Giglio e Giannutri;

- 10 Luglio: Verona, l’Arena con la Traviata, Vicenza;

- 15 Luglio: Dolomiti, Trentino, Val Gardena e Renon;

- 28 Luglio e 8 Settembre: Lazio, la Riviera di Ulisse e l’Isola di Ponza;

- 1 e 29 Agosto: Colori e Sapori della Puglia con Matera;

- 11 Agosto: Abruzzo, L’Aquila, Sulmona e i Borghi del Gran Sasso

- 11 Agosto e 1 Settembre: Napoli, la Costiera Amalfitana, Pompei e Caserta

- 12 Agosto: Friuli

- 12 Agosto: Umbria Classica

- 16 Agosto e 13 Settembre: Matera e la Basilicata

- 21 Agosto: Lago d’Iseo e Trenino Rosso del Bernina

- 24 Agosto: Napoli, Paestum, Capri e Ischia;

- 3 Settembre: Isola d’Elba;

- 17 Settembre: Lourdes



Scarica la locandina con tutte le proposte dei Tour Più Giorni