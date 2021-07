Al momento di effettuare un noleggio furgone senza carta di credito sarà necessario cercare una ditta in grado di offrire questo tipo di servizio personalizzato, perché la realtà generalizzata che anche qualora si andasse a pagare il noleggio attraverso metodi differenti (bonifico, contanti, bancomat eccetera) la carta di credito viene comunque utilizzata come garanzia e deposito cauzionale. Dunque, non viene richiesta per addebitare il saldo finale, ma considerata come un facile mezzo attraverso il quale recuperare la cifra di eventuali danni riportati senza troppa difficoltà.

Questa è una prassi consolidata, anche per le aziende che effettuano noleggio di automobili.

Ma siccome all’interno del mercato degli automezzi per il trasporto delle merci esistono davvero tante realtà e aziende differenti, è molto più probabile incappare in una ditta che consente il noleggio furgone senza carta di credito.

Al momento della prenotazione che può essere svolta tramite Internet, o di persona o, in alcuni casi, anche telefonicamente o per email, andranno forniti tutti i dati personali, dall’intestatario del noleggio, al periodo che si desidera tenere il furgone, con i documenti necessari e verranno forniti in anticipo non solo il preventivo ma anche i termini e le condizioni.

Quando il furgone viene consegnato al cliente avrà il serbatoio pieno e sarà completo di tutti i suoi accessori.

In genere si tratta di modelli nuovi, perfettamente tenuti, puliti, controllati e revisionati.

Di solito si svolge una verifica preliminare assieme al cliente per controllare insieme all’impiegato che non ci siano problematiche, perché in sede di restituzione il furgone deve essere stato mantenuto nello stesso stato col quale lo si è ricevuto, e restituito in perfette condizioni e col pieno di carburante.

La comodità del noleggio furgone senza carta di credito

Alcune aziende si sono rese conto che determinati clienti potevano incappare in una classica problematica: non essere i titolari di una carta di credito. Sempre più persone richiedono la possibilità di usufruire di un noleggio furgone senza carta di credito ma sono molto poche le ditte che sono in grado di rispondere a queste richieste. Si tratta di piccole realtà locali, ma se la necessità di una persona è quella di effettuare un noleggio furgone senza carta di credito, sono i professionisti perfetti per lui. Il periodo di noleggio può essere a breve o a lungo termine, dipende molto dai singoli casi, dall’utilizzo che si fa del furgone, e ad ogni modo sarà bene fare un preventivo per accertarsi di quale sia la soluzione più conveniente.

Se, ad esempio, il furgone è necessario per una attività commerciale, e dunque lo si utilizza più di una volta la settimana, è possibile contrattare un noleggio continuativo dello stesso mezzo. Ben conosci di questo tipo di situazione le aziende potrebbero anche fornire uno spazio dove parcheggiarlo, perché non tutte le persone che ne hanno bisogno hanno parcheggio dove tenerlo quando non lo stanno utilizzando. Si tratta di una opportunità unica che rassicura sia il fornitore del mezzo che colui che lo prende in carico da sue eventuali esposizioni a furti e danni vandalici.