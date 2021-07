Al Cinema all’aperto nei giardini della Rocca si proietta “Favolacce”

Secondo appuntamento con la rassegna estiva “Cinema all’aperto”. Giovedì 8 luglio 2021 nella splendida cornice dei giardini del Belvedere della Rocca, in piazza Spreitembach, verrà proiettato il film di Fabio e Damino D’Innocenzo “Favolacce”, pellicola che si è aggiudicata 5 Nastri d'Argento, un premio ai David di Donatello e l’Orso d’argento per la migliore sceneggiatura al Festival di Berlino del 2020.

Tutta la narrazione prende corpo da una voce narrante che parla di un diario trovato nell’immondizia, da cui parte una storia vera, che vera non è, o forse sì. Una calda estate in un quartiere periferico di Roma. Nelle villette a schiera vivono alcune famiglie in cui il senso di disagio costituisce la cifra esistenziale comune anche quando si tenta di mascherarlo. I genitori sono frustrati dall'idea di vivere lì e non altrove, di avere (o non avere) un lavoro insoddisfacente, di non avere in definitiva raggiunto lo status sociale che pensavano di meritare. I figli vivono in questo clima e ne assorbono la negatività cercando di difendersene come possono e magari anche di reagire. Una favola nera che racconta senza filtri le dinamiche che legano i rapporti umani all'interno di una comunità di famiglie, in un mondo apparentemente normale dove la rabbia e la disperazione sono pronte ad esplodere.

L’appuntamento successivo con il grande cinema è per giovedì 15 luglio, quando verrà proiettato il docufilm di Giorgio Verdelli “Paolo Conte. Via con me”. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21,30. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione chiamando l’Ufficio comunale Turismo e Cultura al numero 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.