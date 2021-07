Cristina D’Avena illumina di rosa la serata fossanese [FOTO]

Un giovedì sera a tinte rosa per la città di Fossano che si prepara così alla partenza del Giro Donne 2021, previsto per le ore 14. Lo ‘Show in Rosa’ in piazza Castello ha visto come grande protagonista la cantante Cristina D’Avena, che si è esibita portando sul palco il meglio del suo repertorio.

Tanti fossanesi ma anche i più fedeli fan club hanno seguito l’artista emiliana nella tappa cuneese. Prima del suo ingresso, sul palco degli Acaja spazio alle risate grazie al comico Carlo de Benedetto, che ha sfoggiato il suo celebre travestimento da guerriero ninja e alla poliedrica performance del cantante Paolo Acchiardi, in arte Elia, degli Emily la Chatte.

L’evento è stato anche l’occasione per rendere omaggio a due orgogliose realtà sportive della città.Sono salite sul palco le componenti della squadra femminile di bocce, vincitrici del campionato di serie A e la squadra di calcio a 5 Elledì Fossano, recente protagonista di una storica scalata dalla serie D alla serie A. Le compagini sono state insignite di una pergamena dal primo cittadino Dario Tallone e dall’assessore allo sport Donatella Rattalino.