Due serate da ridere con il teatro all’aperto di Bra

Prosegue con grande successo la Stagione Teatrale estiva organizzata dal Comune di Bra, che causa restrizioni imposte dalle norme anti-Covid si svolge all’aperto nel cortile di Palazzo Traversa (in via Serra). I prossimi giorni vedranno ancora un doppio appuntamento: mercoledì 7 luglio 2021 ritorna la commedia che ha già fatto ridere migliaia di spettatori, “Uomo-donna: istruzioni per l’uso”, che vedrà Fiona Bettanini e Diego Ruiz nel ruolo dei due amici che si ritrovano a dover condividere il letto di un motel. Da quel letto non scenderanno mai, ma su quel letto affronteranno le loro più intime paure, le reciproche curiosità, le debolezze mai ammesse, e riusciranno a confessarsi segreti e tabù mai pronunciati prima. Il tutto ridendo delle proprie debolezze.



Domenica 11 luglio andrà invece in scena lo spettacolo di Leonardo Poppa “Taxi a due piazze”: si tratta della versione italiana di “Run for your wife”, questo classico della commedia brillante creato da Ray Cooney rimasto in scena senza interruzione fino al 1992 e divenuto popolare nel nostro Paese con Johnny Dorelli nella versione di Garinei e Giovannini.



Mario Rossi, un uomo dal nome più banale dell’universo, l’aspetto sostanzialmente ordinario, con un lavoro comune ed una vita dannatamente semplice: bella casa, moglie innamorata, abitudini consolidate, una vita apparentemente tranquilla se non fosse per il fatto che… Mario l’ha moltiplicata per due. Tutto da gustarsi il grande gioco degli equivoci e la serie di bugie che il protagonista della storia deve escogitare per difendere il segreto della sua bigamia.



L’appuntamento successivo è programmato per mercoledì 21 luglio, quando verrà rappresentato lo spettacolo di Emanuele Gamba “Moby Dick”, liberamente ispirato al capolavoro di Herman Melville.

Il costo del biglietto per ogni appuntamento è di 20 euro. Per l'acquisto dei biglietti e per prenotazioni (obbligatorie), rivolgersi all'Ufficio Cultura e Turismo del Comune chiamando il numero 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.