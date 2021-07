Il grande calore di Fossano per il Giro Donne 2021 [FOTO]

La 32esima edizione del Giro d’Italia Donne ha ufficialmente preso il via da Fossano nel primo pomeriggio odierno. Alle 14, all’altezza di piazza Beppe Manfredi, è scattato il primo team per una cronosquadre che ha visto Cuneo come punto d’arrivo. Si è corsa oggi una tappa della lunghezza totale di 26,7 chilometri, con 26 squadre ai nastri di partenza scattate a intervalli di 3 minuti.

Un evento che Fossano ha accolto con gran calore, testimoniato dall’afflusso di pubblico accorso alla storica prima partenza del Giro dalla città degli Acaja, nonostante le temperature torride e un orario non così comodo ai più.

Dopo una tappa di ‘riscaldamento’, domani le ragazze del Giro Donne saranno chiamate alla prima dura prova della competizione. 100 chilometri con partenza da Boves e arrivo a Prato Nevoso, che sicuramente cominceranno a delineare i valori in campo.

A difendere il titolo sarà la campionessa 2020 olandese Anna van der Breggen, mentre le speranze italiane sono riposte su Elisa Longo Borghini, terza assoluta lo scorso anno.