Tarantasca covid free da giorni, si prepara al grande evento con RENGA e NOMADI OndeSonore 2021

Da una decina di giorni il comune di Tarantasca insieme a gran parte del territorio Cuneese è Covid Free. "E' un annuncio importante" - dichiara il sindaco Giancarlo Armando - "per nulla scontato. Abbiamo registrato la maggior parte dei casi specialmente in questa terza ondata con alcuni concittadini colpiti duramente dal virus. Ora siamo fuori da questo tunnel grazie all'impegno di tutti e guardiamo con trepidazione al grande evento, la 20^ edizione di OndeSonore che ci offre l'opportunità di ospitare due pilastri della musica italiana come Francesco Renga e i Nomadi e ripartire tutti insieme”.



La tre giorni di OndeSonore a partire dal giovedì 15 luglio con Renga proseguirà venerdì 16 con una serata di Festa al Tavolo su prenotazione per chiudersi poi sabato 17 luglio con il concerto dei Nomadi.

L'evento essendo all'aperto con posti a sedere prenotati non è soggetto all'obbligo del green pass ma si raccomanda una scrupolosa attenzione adottando tutti gli accorgimenti necessari per contrastare la diffusione del virus.



Info, prenotazioni e biglietti su www.ondesonore.com

facebook.com/OndeSonoreTarantasca