Giro d'Italia Donne, si parte! Oggi pomeriggio via alla corsa nel cuore di Fossano

Attesa altissima, in Provincia di Cuneo, per la partenza del Giro d'Italia Donne numero 32, che prenderà il via tra poche ore in piazza Manfredi a Fossano, nel cuore del centro storico.

La partenza è prevista per le ore 14: la gara seguirà il corso del fiume Stura, attraversando i Comuni di Sant'Albano, Montanera e Castelletto Stura. L'arrivo della prima squadra in via Roma a Cuneo (540 m) è previsto per le 14,35.

Ancor prima della partenza, però, la Provincia di Cuneo ha già saputo affermarsi vetrina del ciclismo internazionale con la coinvolgente serata di presentazione delle 24 squadre in gara, tra cui le 9 dell'UCI World Tour, andata in scena ieri sera, giovedì 1 o luglio, sul palco di via Roma a Cuneo, che oggi ospiterà la premiazione delle vincitrici di tappa.

Un evento emozionante, che ha visto protagoniste le 144 atlete provenienti da tutto il mondo, accolte dal presidente dell’Associazione Turistica Mondolè, Paolo Bruno, organizzatore delle tappe cuneesi, dall’ATL del Cuneese con il presidente Mauro Bernardi e la direttrice Daniela Salvestrin, dalla Fondazione CRC con la consigliera Claudia Martin, delegata provinciale CONI, dall'Amministrazione Comunale di Cuneo, rappresentata dall'Assessore allo Sport Cristina Clerico, dalla Confcommercio Cuneese con il presidente Luca Chiapella e dalla Confartigianato Cuneo, con il presidente Luca Crosetto e il direttore Joseph Meineri, che hanno omaggiato le atlete con una borsa di prodotti enogastronomici dei “creatori d’eccellenza” cuneese.

Calorosissima l’accoglienza per l’atleta di casa Erica Magnaldi (Ceratizit WNT Pro Cycling, Germania), visibilmente emozionata, che correrà con il pettorale numero 91. Sul palco, l’atleta ha raccolto l’applauso affettuoso dei cuneesi che oggi la supporteranno con il tifo lungo la corsa. "Essere qui in questa veste - ha dichiarato - è un'emozione grandissima, anche perché il Giro è la mia corsa preferita ed è la gara che aspetto da tutto l’anno. Non ho parole per descrivere come mi sento e spero che questo ci dia quel qualcosa in più per far bene”.

Tra le più acclamate, anche Elisa Longo Borghini (Trek Segafredo, USA), medaglia olimpica e otto volte campionessa nazionale, che salirà in sella con la maglia tricolore e che dal palco cuneese ha commentato: “Sono molto contenta di poter partire dalla mia Regione, il Piemonte, indossando questa maglia tricolore che spero di onorare e di far ben figurare”.

Assai determinata anche la campionessa in carica Anna Van Der Breggen (team SD Worx, Olanda), pettorale numero 1, che affronterà l’ultimo Giro da atleta della sua carriera. “Speriamo di far bene e di vincere già la tappa di domani, che sarà importantissima - ha affermato -. Non sarà facile perché i team in gara sono molto forti, ma se non ce la faremo ci riproveremo nei 9 giorni successivi”.

A deciderlo saranno le gambe, la testa e la voglia di vincere queste prime due tappe cuneesi del Giro d’Italia Donne numero 32. Appuntamento, dunque, alla linea di partenza.

Le "Imitamorfosi" di Claudio Lauretta

Grande successo, giovedì sera, anche per lo spettacolo dello showman Claudio Lauretta, che sul palco cuneese ha portato le sue "Imitamorfosi" dei personaggi politici e pubblici del momento, da Matteo Renzi, uno dei suoi personaggi di maggior successo, a Vittorio Sgarbi, da Beppe Grillo a Luca Giurato, sino a Renato Zero e ad un Luciano Pavarotti magistralmente interpretato. Un entusiasmante ritorno allo spettacolo dal vivo che ha divertito e coinvolto il numerosissimo pubblico cuneese.

La seconda tappa

Sabato 3 luglio, alle ore 12,10, partenza della seconda tappa in linea individuale dal cuore di Boves, piazza Italia (610 m). Le atlete transiteranno a Peveragno, ritorneranno a Boves e poi di nuovo Peveragno, Chiusa Pesio, Pianfei, Villanova Mondovì (fraz. Madonna del Pasco e S. Grato). Scenderanno poi a Pogliola (Mondovì), rientrando a Villanova attraverso la tangenziale di Mondovì, con un traguardo volante allestito davanti alla Casa del cioccolato in via Mondovì. Di qui: Roccaforte Mondovì con Gran Premio della Montagna in cima al Mortè, poi di nuovo Chiusa Pesio, Pianfei, Villanova Mondovì (Branzola, rotonde Annunziata), Frabosa Sottana e salita al Colle del Prel di Prato Nevoso (1607 m), arrivo di tappa. L'arrivo delle prime atlete è previsto per le ore 15.