Limone Piemonte: domenica torna il Trail del Cro con due tracciati spettacolari per runner da tutto il mondo

Domenica 4 luglio Limone si prepara ad ospitare il Cro Trail 2021, gara storica che vedrà trail runner di spicco del panorama internazionale sfidarsi in uno degli itinerari più spettacolari dell'arco alpino.

Dopo lo stop dello scorso anno a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, torna il tradizionale appuntamento sportivo dedicato agli amanti della corsa in montagna con due tracciati nella alta Valle Vermenagna, tra Vernante e Limone, con tratti sulle creste al confine tra Italia e Francia.

Come nel 2019, ci sarà una competizione con due distanze, quella “Sui sentieri forti”, 48 chilometri e dislivello positivo di 3.540 metri, e la “Half Cro Trail”, 25 chilometri con dislivello positivo di 2.050 metri. I percorsi di entrambe le prove, si snodano su scenografici sentieri di montagna, tra i 1.800 e .2000 metri di altitudine, attraverso i maestosi Forti sabaudi di fine '800 e la rigogliosità di uno degli angoli più incantevoli del Parco del Marguareis. Come nella precedente edizione, nell'ottica di promuovere la sostenibilità ambientale il Cro Trail sarà interamente plastic free: in nessun contesto della gara verrà utilizzata la plastica, né per le segnalazioni, né durante i ristori.

La gara lunga "Sui sentieri dei Forti" partirà alle 8 da Vernante, in Piazza del Municipio, mentre la Half Cro Trail avrà inizio alle 10 da Limone, in Piazza del Municipio, dove alle 16 è prevista la premiazione di entrambe le competizioni. Per i partecipanti, è previsto un servizio di navetta gratuito da Limone a Vernante la mattina della gara.

Per info sul Cro Trail: Alberto 335 720 2300 – www.crotrail.com.Di seguito i prossimi appuntamenti in programma a Limone Piemonte.

Sabato 3 luglio 2021 Limone Piemonte propone la mini-escursione “Il sonno delle marmotte” ai Prati di San Lorenzo, dedicata a famiglie e bambini accompagnati dalla guida naturalistica Monica Dalmasso. Un’occasione per trascorrere una mattinata all’aria aperta, lungo i sentieri di Limonetto, passando accanto a numerose tane delle marmotte.

La partecipazione all’escursione è gratuita. Prenotazioni entro il giorno precedente sul sito turistico https://www.limoneturismo.it/pagina.php?id=137&lang=ita selezionando il pulsante "Prenota", poi seguendo il percorso "Attività per bambini" - "Escursioni per bambini al mattino" e, infine, inserendo i dati richiesti.

In alternativa è possibile iscriversi utilizzando i seguenti contatti: tel. 349 4719727 (Monica) - 0171 925281 (Ufficio Turistico di Limone) – email: moni.dalmasso@libero.it.

Lunedì 5 luglio laboratorio di teatro gratuito per bambini dai 5 anni in su. Dalle 17.30 alle 19 al tendone allestito al Piazzale Nord. Prenotazioni online sul sito: www.limoneturismo.it.