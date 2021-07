Volley maschile A2: Cuneo, arriva lo schiacciatore Alessio Tallone: "Qui per continuare a fare pallavolo ad alto livello"

Un nuovo arrivo a Cuneo: lo schiacciatore marchigiano, classe ’99, Alessio Tallone.

Nato e cresciuto nel vivaio della Virtus Fano, un fiore all’occhiello tra le scuole di pallavolo italiane, ha scelto il Club biancoblù come sua prima esperienza fuori casa.

Un atleta determinato ad accrescere le sue capacità e a intraprendere questa sfida personale e professionale: «La scelta di venire a Cuneo, come prima stagione lontano da casa, è una scelta dettata dalla mia voglia di fare pallavolo e continuare a farlo ad alto livello, con dietro una società e un’organizzazione che mi permetteranno di svolgerlo qualitativamente al massimo. Sarà la mia prima esperienza in trasferta e significherà tanto: è una sfida non solo sportiva, ma anche umana che credo sia arrivato il momento vivere. Sicuramente sarà importante l'ambiente che si verrà a creare così da poter lavorare al massimo in un bel clima di squadra. Sono alla ricerca di risposte sia a livello personale che sportivo e son sicuro che lontano dalla mia “comfort zone” e in una categoria superiore riuscirò a trovare».

Coach Serniotti: «Alessio è uno dei giovani più promettenti cresciuti a Fano negli ultimi anni; società tra le migliori da sempre in Italia nella cura del settore giovanile. Ha ancora ampi margini di crescita e siamo convinti si possa integrare bene nel nostro gruppo».

Siamo sicuri che la città di Cuneo saprà accogliere Alessio con grande entusiasmo, noi faremo il possibile per non fargli mancare troppo casa e costruire insieme un’ottima esperienza.