Una seconda vita per gli occhiali usati: il Lions Club Bra Host ne ha raccolti 402 da destinare in beneficenza

Il Lions Club Bra Host conferma il suo impegno sociale attraverso un ‘service’ di raccolta degli occhiali usati da destinare a chi ne ha bisogno. Nel mondo c’è un grandissimo bisogno di occhiali usati. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stimato che la vista di circa un quarto della popolazione del mondo può essere migliorata attraverso l’uso di lenti correttive, ma nei paesi più poveri, un esame degli occhi arriva a costare quanto il salario di un mese.



Spesso un solo medico è al servizio di una comunità di centinaia di migliaia di persone. In molte aree, un cattivo o trascurato funzionamento della vista può costringere gli adulti alla disoccupazione ed estromettere i bambini dalle classi scolastiche. Gli occhiali sono molto utili, soprattutto, quando le persone che li ricevono sono artigiani, i quali ne hanno bisogno per poter svolgere lavori di precisione o studenti che li usano per studiare o altre persone che senza di essi sarebbero escluse dalla vita sociale.



In Italia circa 12 milioni di persone portano un occhiale da vista e con un ricambio medio di un paio ogni tre anni, circa 4 milioni di vecchi occhiali vengono dismessi annualmente e, purtroppo, molti rimangono chiusi in un cassetto.



Grazie a questa iniziativa, ora il Club ha ben 402 occhiali da vista usati da inviare al centro Lions di Chivasso per essere rigenerati e poi distribuiti dai volontari Lions e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista nei Paesi in via di sviluppo. Nel laboratorio, gli occhiali vengono lavati, scelti, riparati, classificati in base alla gradazione e preparati alla nuova vita.



Un’attività che da un lato mostra l’aspetto solidale, dall’altro strizza l’occhio all’economia circolare, contribuendo alla sostenibilità ambientale. Praticamente un service nel service, come ha spiegato il presidente Armando Verrua: “Da una parte favoriremo il riciclo dell’occhiale, donandogli una nuova vita, dall’altra daremo a tante persone la possibilità di lavorare, studiare, leggere o più semplicemente vivere meglio”.