Da Boves la partenza della 2^ tappa del Giro d'Italia Donne: ecco come cambia la viabilità

Sabato 3 luglio la Città di Boves sarà protagonista della partenza della seconda tappa del Giro Donne 2021, la Boves - Prato Nevoso, tappa in linea in ambiente montano di 100 km. La partenza ufficiale della gara è prevista alle ore 12.10, da Piazza Italia.

Onde permettere il regolare svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, saranno vigenti le seguenti limitazioni alla circolazione.

CHIUSURE AL TRAFFICO E DIVIETO DI SOSTA

· A partire dalle ore 23 di venerdì 2 luglio in Piazza Italia e Piazza Lazzari (l’area antistante la pizzeria Cibami)

· A partire dalle ore 6 di sabato 3 luglio via Cuneo (da piazza Italia alla rotatoria di via Marzabotto/via Dalla Chiesa), via Gen. Allasia (da via Vassallo a via Peveragno), Corso Trieste (da piazza Italia a piazza Borelli), via Lerda, via Ferrari, via Vian, via Beraudo, via Don Bernardi, via Tecco, via Moschetti (da piazza Italia a via Don Olivero), via Risso, Piazza Garibaldi (soltanto la parte adiacente a piazza Italia), piazza dell’Olmo per il mercato, piazza Caduti (solo area interna per il mercato). Per maggiori dettagli vedere l’allegata mappa degli allestimenti.

· A partire da mezz’ora prima del passaggio della corsa (partenza indicativa ore 12.10 da Piazza Italia) su tutte le strade interessate dalla competizione (vedere allegato Tabella di marcia)

La riapertura alla circolazione delle strade interessate è prevista poco dopo il passaggio della corsa (e comunque fino a cessate esigenze di sicurezza), con l’esclusione di Piazza Italia, dove sarà da attendere il disallestimento dell’aerea partenze (riapertura prevista, indicativamente, nelle prime ore del pomeriggio).