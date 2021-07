Nuova Sabatini: riapre lo sportello per la presentazione delle domande grazie a nuove risorse

La Nuova Sabatini è un’opportunità per le Piccole e Medie Imprese, agricole e non solo, per ottenere dei contributi sull’acquisto di alcuni importanti strumenti, specialmente macchinari e meccanizzazione.

Si tratta di un’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico con l’obiettivo di sostenere gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

La Nuova Sabatini consente alle imprese che presentino una domanda ritenuta ammissibile di accedere a finanziamenti per sostenere gli investimenti previsti e di ottenere un contributo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico rapportato agli interessi su tali finanziamenti.

In particolare, il contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari ed al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”).

Alcune settimane fa, era stata comunicata la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, a causa del fatto che le risorse stanziate erano state interamente utilizzate.

Da un lato, si tratta di un segnale positivo, in quanto rappresenta l’apprezzamento delle imprese per questo strumento; dall’altro, però, come rovescio della medaglia, significa anche impossibilità per altre imprese di presentare domande di contributo.

Con il recente Avviso del 2 luglio 2021, però, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che è disposta la riapertura dello sportello per la presentazione di nuove domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie, pari a 425 milioni di euro.

Un’ottima notizia, dunque, che rimette in pista lo strumento della Nuova Sabatini, estremamente apprezzato dalle aziende, comprese quelle agricole, per investimenti in macchinari ed attrezzature.