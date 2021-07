A Ceva si alza il sipario sull'Agriteatro

A Ceva sta per alzarsi il sipario sull'Agriteatro: un'idea nata dal presidente della Compagnia Teatro Marenco, Manuel Alciati, per incentivare la ripartenza dopo il lungo stop imposto dalla pandemia.

"Abbiamo pensato a una stagione fatta all’ aperto in un posto rappresentativo per Ceva, focalizzando subito il sito del Campanone come una delle ipotesi migliori". - spiegano dalla Compagnia TM - "Ci piace molto il concetto che vorremmo evidenziare con questi spettacoli: la casa del teatro è l’ emozione del pubblico, ovunque si faccia teatro sarà sempre per regalare momenti di bellezza. Il luogo fisico dovrebbe essere solo una bella cornice, le emozioni degli spettatori il loro contenuto".

"Questa sarà l’edizione “zero”, una sorta di prova per poter nei prossimi anni rilanciare e rafforzare una nuova stagione teatrale estiva, magari anche itinerante. E’ per questo motivo che all’ inaugurazione saranno invitati rappresentanti del circuito regionale “Piemonte Live”, con cui abbiamo sempre collaborato e ottenuto grandi successi" - aggiungono dalla compagnia - "Un grandissimo ringraziamento va al Direttivo del Derossi che ha subito concesso il terreno con entusiasmo, all’ Oratorio che ci ha concesso gli spazi per le prove, al Comune che ci ha aiutato nella logistica, al negozio La Matita sempre prezioso e puntuale nelle prevendite".

Ricordiamo che gli spettacoli avranno inizio alle 21.30. Prenotazione richiesta alla cartoleria “La Matita” di Ceva

Gli spettacoli:

giovedì 8 luglio

Romeo e Giulietta

mercoledì 14 luglio

Tutto può accadere

giovedì 22 luglio

Vin Tossi e Vej Pisset

venerdì 30 luglio

Le interviste impossibili