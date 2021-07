"Piazza di Circo": il festival diffuso di circo contemporaneo a Mondovì

Buona la prima per il festival diffuso Piazza di Circo che illuminerà il rione di Mondovì Piazza fino all'11 luglio.

Al festival Piazza di Circo – Risonanze artistiche, iniziativa dell’A.S.D. Ricreativo Culturale di Promozione Sociale L’Albero del Macramè in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo, che gode del patrocinio del Comune di Mondovì, di Provincia di Cuneo, della Regione Piemonte e di ATL – Azienda Turistica Locale, e del sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, parteciperanno artisti di fama internazionale, con una programmazione adatta a tutta la famiglia.

IL PROGRAMMA

3 LUGLIO PIAZZA MAGGIORE FESTIVAL CIRCONDATA

17.00 - Performance in piazza - Progetto Lampioni

18.30 ELENA GRISERI - L’allestimento (Lo spettacolo si terrà nella chiesetta sconsacrata di Via Vasco 3)

20.00 MARLON BANDA - Music clown cabaret

21.30 NANDO E MAILA - Sconcerto d’amore

22.30 MAGDA CLAN - Sic Transit

4 LUGLIO PIAZZA MAGGIORE FESTIVAL CIRCONDATA

18.30 GIULIVO CLOWN - Giulivo Baloon Show

20.00 MARLON BANDA - Music clown cabaret

21.30 LUIGI CIOTTA - Abattoir Blues

22.30 NANDO E MAILA - Sconcerto d’amore

9 LUGLIO PIAZZA MAGGIORE FESTIVAL DELLE ACCADEMIE

21.45 LEO BASSI - Best of Leo Bassi

10 LUGLIO PIAZZA MAGGIORE FESTIVAL DELLE ACCADEMIE

21.45 COMPAGNIA BLUCINQUE - Gelsomina Dreams

11 LUGLIO PIAZZA MAGGIORE FESTIVAL DELLE ACCADEMIE

18.00 ACCADEMIA MONTIS REGALIS - Music y color

19.00 CIRCO PACCO - 100% Paccottiglia

BIGLIETTI

I biglietti per gli spettacoli a pagamento sono in vendita online su Vivaticket al link o presso i rivenditori autorizzati, mentre per informazioni è sufficiente scrivere una mail a macrame.m@libero.it.