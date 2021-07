Riapre la biblioteca civica di Fossano: studio, lettura e svago all'aperto

E’ stata riaperta, seppur con qualche accorgenza, la biblioteca civica del comune di Fossano, situata all’interno del castello degli Acaja. Dal 29 giugno è possibile l'accesso all’edificio, ma soltando rimanendo all’aperto, nel loggiato.

Nel porticato interno del castello sono stati installati tavoli, prese elettrice e WiFi libero per dar la possibilità a studenti e non di avere un luogo nel quale dedicarsi alla lettura, allo svago, allo studio. Una nuova esperienza, compatibile con periodo dell’anno, in pieno rispetto delle meno strette, ma pur sempre presenti, norme anti diffusione del Covid-19.

La biblioteca è accessibile dal martedì al venerdì in mattinata, dalle 9 alle 12, mentre il mercoledì e il giovedì apertura anche nel pomeriggio dalle 14 alle 18.30. E’ possibile continuare a preordinare i libri desiderati via mail o scegliere il volume direttamente dallo scaffale. Il contatto via mail (o telefono) resta l’unica possibilità per ordinare libri per i più giovani, ma le novità saranno visionabili sui tavoli presenti al primo piano nel castello.