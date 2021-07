I vigili del fuoco di Cuneo sono all'opera in frazione Cerialdo di Cuneo per lo spegnimento di un incendio auto. L'allarme è scattato questa mattina, sabato 3 luglio, intorno alle 7.30 in un campo.

I pompieri sono intervenuti anche nella notte a Cuneo, per una perdita d'acqua in corso Nizza.