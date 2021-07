Ciclista urtata da un furgone sulla provinciale a Frassino, in codice rosso al Cto di Torino

Grave incidente per una ciclista cuneese di 57 anni a Frassino. La donna era in gita in Val Varaita con altri amici del Gruppo Sportivo Passatore di Cuneo. Per cause in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è sta urtata da un furgone che sopraggiungeva sulla provinciale.

Il sinistro è avvenuto questa mattina, sabato 3 luglio, intorno alle 9,30. Si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso, per il trasferimento in codice rosso al Cto di Torino.

La donna avrebbe riportato un grave trauma a un arto inferiore.