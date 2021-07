Interventi simili nella Granda, in due occasioni diverse, per i Vigili del Fuoco, impegnati quest'oggi nello spegnimento delle fiamme divampate in due campi di grano.

La prima chiamata nella mattinata di oggi, sabato 3 luglio, per un incendio nel comune di Margarita: a domare il fuoco è intervenuta una squadra di Morozzo.

Il secondo intervento tra Busca e Caraglio, nel pomeriggio di oggi, con i volontari di Busca impegnati nello spegnimento dell'incendio.