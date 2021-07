Al via i saldi estivi a Mondovicino Shopping Center & Retail Park

I saldi estivi ritornano dal 3 luglio anche a Mondovicino Shopping Center & Retail Park: un ulteriore passo verso la piena normalità operativa.

Per Mondovicino Shopping Center & Retail Park, i saldi estivi saranno una sorta di “coming-back”, alle vecchie abitudini.

In quest’ottica Mondovicino Shopping Center & Retail Park si era già messo avanti: dal 14 giugno scorso l’orario di apertura al pubblico è ritornato alle ore 21:00, al fine di offrire alla clientela “ più tempo” . “Più tempo” da dedicare allo shopping, “più tempo” da dedicare alla cena, “più tempo” da dedicare al tempo libero, lontani dalla frenesia del tran-tran quotidiano.

E allora che i Saldi Estivi inizino pure! A Mondovicino Shopping Center & Retail Park, sono pronti, anzi prontissimi per accogliere tutta la clientela, in modo particolare tutti coloro che vogliono ritornare alle loro abitudini dello shopping comodo, in tutta tranquillità, ed approfittare delle imperdibili offerte e delle ristorazioni, per tutti i gusti.

Mondovicino Shopping Center & Retail Park, immerso nel suggestivo paesaggio monregalese, si inserisce in un ricco e variegato parco commerciale, e propone da sempre alla sua clientela, un’ampia offerta merceologica e di servizi, tra cui wi-fi gratuito ed una vasta food-court.

Da quest’anno sarà ulteriormente potenziato il piano marketing digitale, che interagirà con quello cosiddetto tradizionale, attraverso la definizione una serie di azioni finalizzate alla fidelizzazione e gratificazione sia del visitatore che degli stessi tenant.





E’ l’inizio di un percorso orientato verso l’omnichannel.





Con i Saldi Mondovicino Shopping Center & Retail Park sarà nuovamente vicino al vostro Mondo!





Sito internet https://www.mondovicino.it/it/