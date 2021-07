La Scuola APM di Saluzzo diventerà una Summer School: a luglio e agosto studenti e docenti da tutto il mondo

La Scuola APM nei mesi di luglio e agosto ospiterà la Saluzzo Opera Academy, un programma intensivo di studi promosso dall’Accademia dell’Opera di Berlino e rivolto ai musicisti e cantanti che aspirano a un futuro nel settore dell’Opera.

Strutturata secondo la modalità di una Summer School, la Saluzzo Opera Academy coinvolgerà un centinaio di persone, tra studenti e docenti provenienti da tutto il mondo, in un percorso di studio finalizzato alla messa in scena di due opere e di una serie di concerti pubblici.

L’Accademia dell’Opera di Berlino è tra le Istituzioni più importanti nell’ambito della formazione operistica europea; ha preparato negli anni i giovani talenti e avviato carriere musicali. “Dopo anni di crescita e successo con l'Accademia dell'Opera di Berlino volevamo estendere i nostri sforzi in Italia. Abbiamo sentito di poter offrire qualcosa di veramente unico e stimolante a Saluzzo: una vacanza intensiva per concentrarsi esclusivamente sul repertorio italiano, in una affascinante e caratteristica cittadina italiana”.

La Summer School sarà occasione per consentire ai giovani musicisti di migliorare la loro padronanza dei linguaggi fondamentali dell'opera e di venire a contatto con la cultura e il territorio italiano. Una nuova stimolante collaborazione per la Scuola APM che va ad allargare la rete di legami creatasi in tutti questi anni di attività.