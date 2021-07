Felici e veloci |

Felici & Veloci, la nuova ricetta di Fata Zucchina:'Oreo di anguria'

Biscotto estivo farcito per tutte le età

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché… ► la vitamina C e il licopene dell’anguria proteggono il cuore ► l’acqua e il potassio dell’anguria aiutano a reintegrare le perdite col sudore dovute al gran caldo ► i carboidrati a lungo termine dei biscotti donano energia per qualche ora ► il ferro del cioccolato fondente aiuta a combattere l’anemia



Ingredienti (per 4 persone; 1 biscotto farcito a testa) 2 fette di anguria senza semi(di ca. 1 cm di spessore)

40 g di cioccolato fondente al 50%

8 biscotti rotondi grandi Procedimento

FASE 1 Tagliate l’anguria con un coppapasta formando dei dischi tondi

FASE 2 Sciogliete il cioccolato a bagnomaria o al microonde FASE 3 Con un pennello, ricoprite i biscotti con il cioccolato fuso, quindi lasciateli asciugare e rapprendere FASE 4 Adagiate su 4 dei biscotti il disco tondo di anguria FASE 5 Richiudete con il secondo biscotto

