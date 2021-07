Piola: “Non mi candido, ma sarò uno stimolatore per il gruppo Savigliano Domani”

Savigliano ha un nuovo soggetto civico, “Savigliano Domani”.

Nato dall’incubare di idee, “Savigliano Lab”, il gruppo civico oggi conta più di 20 membri attivi, è un progetto nato ormai oltre un anno fa.

Alberto Garnero, coordinatore del gruppo, lo ha presentato ufficialmente ieri alla stampa locale.

“Non è una lista - ha subito chiarito - ma è un simbolo, che ha evidentemente l’intenzione di provare a competere a livello politico delle prossime elezioni”. Un gruppo civico dunque aperto tuttavia a tutte le collaborazioni: “Sulle possibili alleanze politiche, non solo civiche, siamo aperti a qualunque tipo di condivisione con chi condivide il nostro modus operandi, nessuno ha la presunzione di correre da solo”.

Nessuna lista al momento e nessun candidato, a partire da Gianfranco Piola che insieme a Garnero ha formato il primo laboratorio di idee che ha portato alla costruzione del gruppo civico “Non mi candiderò - ha subito chiarito Piola, fondatore anche dell’associazione di scuola politica Bene Comune con il quale però il gruppo “non c’entra nulla”.

“Obiettivo è portare persone nuove a interessarsi a Savigliano. La mia presenza sarà di stimolatore di esperienze. Questo percorso ci permetterà di capire come si evolverà lo scenario politico di savigliano. Non presentiamo nessun candidato sindaco, sulle alleanze? Stiamo dialogando, certo sarà più facile con qualcuno rispetto ad altri - e ha aggiunto in riferimento all’attuale Amministrazione condotta da Ambroggio, appartenente anche lui a una lista civica - preciso che non è un rifiuto dell’oggi, ma è un guardare al domani. Questa Amministrazione pecca sicuramente di progettualità”.

Il 22 ottobre, pandemia permettendo, il gruppo si presenterà ufficialmente alla popolazione e verosimilmente avrà elaborato il programma.