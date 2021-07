La 1^E della media "Palatucci" di San Rocco Castagnaretta vince l'XI^ edizione del concorso nazionale "Licheni e Didattica"

Una gift card dal valore di qualche centinaia di euro e che verrà verrà utilizzata per comprare materiale scolastico: è questo il bottino totalizzato dai ragazzi della 1^E della scuola media Palatucci di San Rocco Castagnaretta di Cuneo, che hanno vinto la XI^ edizione del concorso nazionale "Licheni e Didattica" nella categoria delle scuole secondarie di primo grado.

Il concorso - realizzato dal Centro Lichenologico Italiano - ha avuto al centro il ruolo dei licheni come biondicatori della salute dell'aria. La premiazione avverrà per via telematica il 22 settembre prossimo, nel pomeriggio, durante il convegno annuale della Società Lichenologica Italia.

"Un progetto davvero bellissimo, vissuto un po' come una caccia al tesoro - ha sottolineato la professoressa Cristina Giordana con grande entusiasmo - . Con i ragazzi abbiamo realizzato delle uscite per comprendere come utilizzare i licheni come biondicatori, e nelle loro uscite con le famiglie i ragazzi hanno poi anche effettuato dei riconoscimenti di licheni: da semplici macchie colorate, quindi, questi sono diventati quasi dei veri e propri amici, e i ragazzi si sono un po' appassionati a questo fantastico mondo".

"All'epoca del biologo Morisi i licheni venivano utilizzati anche a Cuneo per comprendere lo stato d'inquinamento dell'aria - aggiunge Giordana - . Ho contattato l'ARPA e ho scoperto che l'uso del reticolo è stato un po' sospeso in tempi recenti a favore di analisi di tipo chimico: il mondo dei licheni come bioindicatori rimane, però, davvero affascinante".