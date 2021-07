Calcio, Serie D: Saluzzo, Mauro Briano è il nuovo allenatore

Nuovo allenatore per il Saluzzo che saluta mister Boschetto ed affida la panchina a Mauro Briano.

LA NOTA UFFICIALE DEL SALUZZO CALCIO

Il presidente Boretto e tutta la società vogliono ringraziare mister Boschetto e il suo staff per il lavoro svolto in questi anni.

Riccardo Boschetto arriva alla panchina del Saluzzo 28 mesi fa, salvando la squadra senza playout da una travagliata stagione in eccellenza che ci vedeva nelle ultime posizioni in classifica, la stagione successiva poi il successo in eccellenza e il ritorno in serie D 15 anni dopo l'ultima apparizione, chiudendosi poi con la stagione appena conclusa con la salvezza nel massimo campionato dilettantistico.

Al mister vanno i migliori auguri per il proseguo della carriera.

Già deciso il nome del sostituto. Si tratta di Mauro Briano nato l'otto marzo (stesso giorno di mister Boschetto) 1975 e può vantare al suo attivo più di 500 presenze da calciatore tra la Serie A (Torino 94-95) ed eccellenza ultima stagione con la Cheraschese, passando per Triestina, Reggina e Alessandria tra le varie.

Come mister tanta esperienza tra le giovanili della Juventus e un passaggio tra i professionisti come secondo di mister Marcolini nella stagione 2019-2020 con il Chievo in serie B.

A mister Briano gli auguri di un buon lavoro e un benvenuto nella società marchionale