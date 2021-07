Domenica 4 luglio, i Cuneesi al Rhum protagonisti della trasmissione "MAG" su Italia1

Le tipicità del Cuneese tornano protagoniste sulle reti nazionali grazie ad una puntata di MAG su Italia1 dedicata ai Cuneesi al Rhum. Grazie alla collaborazione con Confcommercio Imprese Cuneo, nel marzo scorso la troupe televisiva Mediaset è stata accompagnata dall'ATL del Cuneese presso i laboratori della Pasticceria Arione di Cuneo. Salvo variazioni redazionali dell'ultimo minuto, i dolci e le amatissime praline al Rhum saranno dunque in primo piano sulle reti nazionali domenica 4 luglio, a partire dalle ore 19.00, nell'ambito della trasmissione MAG di Studio Aperto. Il servizio è stato realizzato e curato dal giornalista Marco Ottavio Graziano.

“La Pasticceria Arione fa parte del circuito dei caffè storici di Cuneo città. Qui nel 1954 Hemingway venne ad acquistare i Cuneesi al Rhum: pareva ne fosse ghiotto e condividesse questa sua golosa passione con amici e colleghi scrittori”, dichiara il Presidente di Confcommercio Cuneo, Luca Chiapella.

“Il Cuneese al Rhum è rappresentativo della pasticceria e della gastronomia del nostro territorio. L’autenticità e il savoir faire delle nostre maestranze rappresenta un unicum che, come ente del turismo, continueremo a promuovere con entusiasmo. Ringraziamo Confcommercio Imprese per l'Italia di Cuneo per la preziosa collaborazione, la Sig.ra Vanna Martini titolare della Pasticceria Arione con le figlie Arione e il suo staff per l'ospitalità riservata", commenta il Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi.