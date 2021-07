Lo spettacolo della ‘danza nuziale’ delle lucciole nelle campagne di Monforte d'Alba

Ma che belle sono le lucciole! Così armoniche e fiabesche. Puntini che brillano e oscillano, illuminando le campagne nelle notti estive.

Sarà uno spettacolo stupendo in cui ammirare la ‘danza nuziale’ delle lucciole nel periodo di massima luminescenza di questi coleotteri e, quindi, il momento migliore per cercare di avvistarli. Già, perché la luminosità delle lucciole è collegata all’accoppiamento, come insegna Wikipedia: “I maschi, infatti, emettono segnali ritmici luminosi, cercando di attirare l’attenzione delle femmine, che a loro volta emettono luce a ritmi differenti. Anche le uova sono luminescenti”. Che magia.