Il ricercatore braidese Alessandro Bertero ha vinto il Grant Career Development Award della Fondazione Armenise Harvard

Una di quelle storie che fanno bene al cuore, perché proprio di cuore si parla. Il protagonista è Alessandro Bertero, 33 anni e originario di Bra, tra i 29 vincitori del Grant Career Development Award Armenise Harvard per la ricerca di base in campo biomedico, promosso dalla Fondazione Giovanni Armenise Harvard, che ogni anno premia uno o più promettenti giovani scienziati con l’idea di aprire un proprio laboratorio di ricerca in Italia.

Fatto sta che Alessandro Bertero, dopo dieci anni di lavoro all’estero, ha scelto Torino per avviare un laboratorio in cui svolgere le proprie ricerche sul cuore. Grazie a questo finanziamento, ha preso ufficialmente il via il suo nuovo Laboratorio Armenise-Harvard di Genomica dello Sviluppo ed Ingegneria Cardiaca al Molecular Biotechnology Center (MBC) dell’Università di Torino.

Avete sentito bene. Il ricercatore braidese ha deciso di tornare in Italia, presso lo stesso Ateneo dove aveva iniziato la sua formazione scientifica con il biologo cellulare Guido Tarone, laureandosi nel 2009 in biotecnologie e specializzandosi nel 2011 in biotecnologie mediche.

“È un po’ come tornare a casa, sono partito da neolaureato e ora che ho la possibilità di essere leader di un team di ricerca sulle malattie cardiache, ho scelto di ritornare a Torino”, spiega Bertero, che porta in dote un finanziamento di 1 milione di dollari (200mila dollari all’anno per 5 anni) erogato dalla Fondazione Giovanni Armenise Harvard, a seguito dell’aggiudicazione del competitivo bando Career Development Award 2020.

Facciamo un recap e andiamo nel dettaglio. Dopo aver vinto una borsa di dottorato dalla ‘British Heart Foundation’, Bertero si è trasferito all’Università di Cambridge nel Regno Unito, dove ha lavorato sulle cellule staminali. Successivamente ha continuato la sua carriera a Seattle, grazie ad un finanziamento di EMBO, che gli ha permesso di specializzarsi nei meccanismi dello sviluppo cardiaco, con un focus sulla cardiomiopatia dilatativa ereditaria, una grave malattia genetica al cuore ad oggi curabile soltanto attraverso il trapianto d’organo.

“Conosciamo troppo poco le basi molecolari delle malattie cardiache, che restano la più comune causa di morte - dice Bertero - e l’obiettivo del mio laboratorio sarà proprio quello di capire quali sono i geni coinvolti in queste gravi patologie. E magari, in futuro, la mia ricerca potrebbe portare allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici, in particolare di medicina rigenerativa per le cardiopatie congenite, la più comune malformazione potenzialmente letale nei neonati. Chiarire i meccanismi di regolazione genica alla base dello sviluppo embrionale e delle patologie cardiache può infatti fornire le conoscenze necessarie per generare cellule e tessuti da utilizzare per la rimuscolarizzazione del cuore”.

Una storia di cervelli in fuga, ma questa volta al contrario, come racconta la professoressa Fiorella Altruda, direttrice del Molecular Biotechnology Center dell’Università di Torino: “Siamo orgogliosi di riportare in Italia e presso l’Università degli Studi di Torino un altro ricercatore eccellente, che si aggiunge ad altri, con un riconoscimento prestigioso dalla Fondazione Armenise Harvard. Il Centro di Biotecnologie Molecolari con il dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute sta investendo su giovani che hanno maturato all’estero ottime competenze che dalla comprensione dei meccanismi cellulari aprono la via a nuovi approcci terapeutici. Il reclutamento di giovani ricercatori molto brillanti permette di aumentare la massa critica indispensabile per competere nella ricerca a livello internazionale”.

E non finisce qui, come direbbe Corrado. A Bra la notizia ha fatto subito il giro del web, suscitando tanti commenti e apprezzamenti. Uno su tutti, quello dell’ex insegnante delle medie di Alessandro Bertero, nonché mamma del suo migliore amico, la professoressa Caterina Milanesio. Ecco il suo commosso post su Facebook: “È tornato a Torino, dopo dieci anni all’estero, il dottor Alessandro Bertero, per aprire un laboratorio di ricerca sulle malattie al cuore. Grande amico di mio figlio, Maurizio Marino e mio ex alunno, Alessandro ha dato ufficialmente il via al suo sogno: un nuovo laboratorio di ricerca sulle malattie al cuore. L’ho visto crescere, dagli 11 anni in poi, giocare con mio figlio, condividere l’appartamento con lui ai tempi dell’università, andare in vacanza, sposarsi, con mio figlio come testimone, diventare papà. Confesso di avere gli occhi lucidi mentre leggo gli innumerevoli articoli che parlano di lui e della sua fulgida carriera, che gli fa portare a Torino un finanziamento di un milione di dollari per una ricerca che potrà salvare la vita a tante persone. Ti auguro ogni bene Alessandro, per la tua vita familiare e per la tua carriera, che possa diventare sempre più luminosa e che possa aiutare tanti malati. Ti ho conosciuto ragazzino e ti ritrovo grande uomo di scienza, ma le tue virtù innate sono rimaste le stesse: gentilezza, disponibilità, grande umanità, senso del dovere, amico sincero. Siamo orgogliosi di te!”.

Un gran bell’esempio di umanità e scienza, insieme. Per chi volesse seguirne le orme, attualmente sono aperte le candidature per il Career Development Award 2021, con scadenza il prossimo 15 luglio. Tutte le informazioni sul sito della Fondazione Armenise Harvard https://armeniseharvard.org/