Oltre mille firme autenticate in Granda per i referendum sulla giustizia giusta nel primo week-end

Un primo weekend di luglio per la Lega Salvini Premier caratterizzato da una presenza capillare sul territorio della Provincia di Cuneo al fine di raccogliere le firme per i 6 referendum sulla giustizia.

"Oltre 1.000 le firme raccolte in poco più di due giorni - commenta il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Commissario Lega Provincia Cuneo -, a testimonianza di quanto sia sentita la tematica dalla cittadinanza. Una giustizia giusta, efficiente ed equa rappresenta la precondizione di una qualsiasi società democratica. Proprio per questo continueremo la nostra battaglia in tutte le piazze nel corso del mese di luglio, invitandovi ad andare a firmare anche presso i vostri Comuni".

Il Senatore Bergesio aggiunge: “Ringraziamo tutti gli eletti per le autentiche e i militanti che hanno organizzato i gazebo ed i presidi con grande sforzo ma tanta soddisfazione”.



E la prossima settimana i gazebo per la raccolta delle firme a sostegno dei referendum saranno in 25 piazze della Granda. Ma è anche possibile firmare per i referendum sui moduli a disposizione della popolazione in tutti i municipi della Granda.