Gravissimo incidente nella notte a Montanera: morta una ragazza di 20 anni

Gravissimo incidente a Montanera, sulla provinciale 3, dove nella notte appena trascorsa si sono scontrate in modo violentissimo due autovetture, una Peugeot 208 e un'Audi A3.

E' successo poco dopo le 3. Nulla da fare, purtroppo, per una ragazza di Sant'Albano Stura, N.A., di soli 20 anni. E' deceduta sul posto. L'amica 20enne, alla guida, è ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale di Cuneo. Anche lei è di Sant'Albano Stura.

Sull'AUDI una ragazza di 23 anni di Peveragno, ricoverata in codice giallo, media gravità, all'ospedale di Mondovì. Non è in pericolo di vita.

Sul posto un massiccio dispiegamento dei soccorsi. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri di Morozzo. Hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco di Cuneo con i volontari di Morozzo. Accertamenti sulla dinamica ancora in atto.