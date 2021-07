A Caramagna Piemonte la serata conclusive di Sere d'estate

Martedì 29 giugno si è svolto, a Caramagna Piemonte, l’ultimo appuntamento per "Il sentiero delle rane" con la favole di Fedro “La rana e il bue”, che ha visto la costruzione delle maschere delle rane e del bue. Visto il successo dell’iniziativa, CaraBiblioteca proporrà di nuovo gli incontri nei boschi per l’autunno, magari in una veste più scientifica o cercando di visitare il bosco dal punto di vista multisensoriale.

L’ultimo evento di "Sere d'estate", giovedì 1 luglio, ha avuto come protagonista il cinema; l’Associazione Cinedehors di Fossano ha allestito lo schermo nel cortile delle scuole elementari ed è stato proiettato il film “Mio fratello rincorre i dinosauri”, tratto dal libro omonimo di Giacomo Mazzariol. La proiezione è stato sponsorizzata dal Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo che sostiene le attività di volontariato in provincia e che l’associazione CaraBiblioteca ringrazia per la continua attenzione e sensibilità verso i suoi progetti.

La pellicola ha trattato in modo delicato ed emozionante i temi della diversità, del rapporto tra fratelli, dell’adolescenza e dell’amore: il pubblico numeroso ha gradito l’esperienza. Il cinema all’aperto per la stagione estiva è stato un buon motivo di incontro e anche di riflessione; i bambini hanno potuto girare per il prato mentre i genitori si godevano lo spettacolo.

“Il bilancio finale della manifestazione non può che essere positivo”, afferma Daniela Oddenino, presidente dell’associazione CaraBiblioteca e responsabile della Biblioteca Civica L. Ornato. "I concittadini caramagnesi hanno apprezzato le proposte del cartellone e ciò ci invoglia a ripetere l’esperienza, magari in autunno; sicuramente torneranno gli astronomi dell’osservatorio di Pino Torinese; ad ottobre partirà il ciclo di conversazioni in inglese con Judith; il circo e il film, che sono stati gli eventi più graditi dal pubblico, saranno riproposti in altre occasioni. E non mancheranno certamente le presentazioni di libri, abbiamo già autori disponibili e magari questa volta proveremo anche con libri per bambini”.

La biblioteca comunica che sono arrivati quasi tutti i libri consigliati dalle insegnanti per i bambini delle scuole elementari e quindi invita i genitori ad approfittare della disponibilità. Ora la biblioteca sarà aperta per le attività consuete di prestito libri e dvd e ospiterà i piccoli lettori di “Estate Bimbi” un mattino a settimana.

Per tutte le informazioni, è possibile seguire l'associazione CaraBiblioteca sulle reti social.