Appuntamenti e tempo libero nella Granda per la prima domenica di luglio

Oggi, domenica 4 luglio, per chi sceglie la Granda sono in programma feste di paese, spettacoli musicali, festival, visite ai castelli, borghi e tanto altro.

Manifestazioni all’aperto

In questo fine settimana avrà luogo la Festa d’Estate di Verzuolo, organizzata dalla Proloco della Villa per offrire un fine settimana di spettacolo e gusto nel magico contesto del borgo antico di Verzuolo. Tutte le sere e anche la domenica a pranzo la Pro Villa ha organizzato anche un interessante menu gastronomico, con le ravioles della valle Vairata grandi protagoniste.

Oggi, domenica 4 luglio, sarà la giornata clou della Festa d’Estate, con intrattenimenti dal mattino alla sera. Dalle 10 in via Castello e piazza Buttini i piccoli e le famiglie potranno sbizzarrirsi partecipando al Micro - circo “La piazza dei balocchi”.

Per gli appassionati di arte in tutte le sue forme saranno visitabili mostre di sculture in legno, di pittura e di fotografia. Alle 10 a palazzo Drago è in programma un momento musicale offerto dagli allievi del Centro di formazione artistica e musicale di Verzuolo. Alle 11 e alle 16 presso l’antica parrocchiale della Villa un concerto per voce (Serena Moine) e arpa (Marta Brezzo).

In occasione dei festeggiamenti di inizio luglio è stata organizzata anche un’iniziativa inedita: un contest fotografico dal titolo “Un’immagine, una frase per Verzuolo”.

A Borgomale questo fine settimana la Pro antico borgo ha organizzato la festa patronale dedicata alla Madonna del Carmine. Oggi, domenica 4 luglio, è in programma il raduno dei trattori d’epoca che, dalle 9, approderanno a Borgomale. Sarà allestito anche il primo mercatino nel castello con prodotti di artigianato e tipici locali. Alle 13 si servirà il pranzo in paese. Per la gioia dei più piccoli, seguiranno i giochi dedicati a loro. Alle 21 si proporrà “Il cinema in musica”, serata curata dal pianista e arrangiatore Silvano D’Auria e organizzata in collaborazione con l’associazione Audite Omnes. Per prenotazioni si può contattare la Proloco.

A Pian Munè, Paesana, da questo fine settimana è in funzione la seggiovia estiva che parte da quota 1535 metri, dove si lascia la macchina, per raggiungere quota 1870 metri, dove c’è il rifugio Pian Croesio. Ideale per chi vuole raggiungere i Laghi Luset e Garitta Nuova dimezzando i tempi di percorrenza, oppure per chi in pochi minuti vuole godersi il panorama del Fontanone con visuale unica sul Monviso e sulla pianura. La seggiovia non necessita di prenotazione ed è sempre funzionante nei giorni di apertura dalle 9 alle 17. In quota sono aperti il Rifigio Pian Munè (aperto tutti i giorni a pranzo e cena) e il Rifugio Pian Croesio (aperto tutti i giorni a pranzo e aperto a cena sabato e domenica). Partono anche gli apericena con degustazione vini in collaborazione con cantine del territorio e non. Info: www.pianmune.it

La seggiovia "Monviso" di Crissolo sarà aperta per l’estate dalle 8 alle 17, tutti i sabati e le domeniche di luglio, tutti i giorni dal 1° al 25 agosto, sabato 28 e domenica 29 agosto e sabato 4 e domenica 5 settembre. Parallelamente alla seggiovia, riaprirà anche “L’aquila nera”, il locale ristoro posto alla destra dell’arrivo dell’impianto dotato di solarium con sdraio per poter mangiare e accomodarsi all'esterno nelle belle giornate di sole. Info: www.facebook.com/monvisoski

Oggi, domenica 4 luglio, prosegue “Ormea in Onda”, la discesa acquatica più divertente dell’estate con materassini e altri gonfiabili da spiaggia che si sfideranno in un’insolita gara lungo le strade allagate del suggestivo borgo medievale di Ormea. Oggi con “Ormea in Onda” saranno protagonisti gli over 18: dalle 9.30 fino alle 13 le iscrizioni in Piazza della Libertà (10 euro) e dalle 13.30 la par‐ tenza in modalità "gara crono". Seguirà la premiazione (numero massimo di partecipanti: 120). Info: www.facebook.com/idee.giovani/?fref=ts

A Savigliano oggi, domenica 4 luglio, è in programma nel centro storico il “Mercatino dell’Antiquariato” con bancarelle dislocate in piazza del Popolo, in piazza Santa Rosa e sotto gli ampi portici. Per tutta la giornata, nelle vie e nelle piazze del centro, si potrà andare alla ricerca di oggetti antichi, curiosi e da collezione. Sul sito del Comune puoi trovare tutti i principali eventi di luglio. Info: www.comune.savigliano.cn.it

La Pro Loco di Bernezzo ha organizzato per questo fine settimana “Birra Forever Magnesia”, con serate di cibo e karaoke nella suggestiva e storica località della fontana Magnesia dove nell’area chiamata “Beer Garden” situata sulla collinetta antistante la tettoia, ci saranno tavoli per l’aperitivo e la cena. Sarà inoltre possibile installare le tende in un’area riservata (per questo servizio, non è necessario prenotarsi). Anche stasera ci sarà l’aperitivo dalle 18 nel “Beer Garden” con ingresso libero e senza bisogno di prenotazione. A partire dalle 19.30 si inizierà a servire la cena, che può essere scelta alla carta (pasta, carne alla piastra, stinco, patate, focacce, hamburger e cheesburger). Oggi ci sarà il “pasta party” a pranzo a partire dalle 12.30. Questa sera ci sarà l’unica serata di musica karaoke con “Lunadoppia real” a partire dalle 21. Per prenotare i tavoli bisogna registrarsi sul sito www.ibcard.it e selezionare l’evento “Birra Forever Magnesia”.

Tutto l’evento si svolgerà in sicurezza sotto tendoni e all’aperto. Info: www.facebook.com/PRO-LOCO-BERNEZZO

Sulle strade che portano al Colle dell'Agnello fino al 4 luglio i veri motociclisti si ritrovano in Valle Varaita per l’Agnello Bikers Republic, un evento ricco di sorprese ed emozioni con musica, camping, giochi, classroom, enogastronomia, stand motociclistici e tante, tante moto in prova. A Casteldelfino ci sarà spazio per tutti i motociclisti, per tour guidati, visite culturali, ma anche per approfondimenti dedicati a chi non vive senza la sua moto. Tutte le attività si svolgeranno all'aperto e nel rispetto delle norme legate alla situazione di emergenza. Annunciata l’esposizione di diverse moto di alcuni dei principali marchi del panorama internazionale. Durante la giornata di sabato sarà possibile partecipare a numerosi meet & greet in cima al Colle dell'Agnello (2.744 metri). Per motociclisti e appassionati saranno disponibili numerosi percorsi stradali alpini legati a prestigiosi valichi internazionali ed intervallivi sul confine italo-francese della val Varaita. I mototuristi potranno deliziarsi con itinerari mozzafiato dai 2000 ai 3000 metri con migliaia di pieghe e panorami unici. Il popolo dei centauri potrà campeggiare liberamente, in modo completamente gratuito (fino ad esaurimento posti, è consigliata la prenotazione), nelle apposite aree attrezzate dell’alta valle. Oggi, domenica 4 luglio, Monica "Cromilla" e Fabrizio Bruno presenteranno il progetto MotoViso di Terres Monviso.

Oggi, domenica 4 luglio, dalle 14.30 alle 18.30, è prevista la tradizionale apertura mensile del Parco Museo dell'Ingenio di Busca, presso l'ex convento dei Frati Cappuccini. In tale data si potrà ancora ammirare la mostra personale del pittore Pier Francesco Ramero. Saranno inoltre nuovamente presenti le fantasiose creazioni di carta e libri riciclati di Carla Rinaudo, accanto alle splendide riproduzioni su scala di carrozze e carri agricoli di Salvatore Melis. Il parco con i suoi personaggi in legno potrà essere esplorato con un viaggio sul trenino, mentre al primo piano la maestra merlettaia Ombretta Audisio guiderà alla scoperta dell'arte del tombolo, e nel resto del percorso si scopriranno numerosi esempi di evoluzione tecnica del lavoro agricolo e industriale.

Questa domenica l’Associazione Octavia proporrà l’evento Caccia al Tesoro nelle Terre di Mezzo, un’entusiasmante avventura dedicata a famiglie, amici e appassionati, per scoprire la storia, la cultura, l’arte e le tradizioni di un territorio unico. Meraviglie architettoniche, natura, prodotti tipici e tradizioni saranno gli ingredienti che condiranno l’iniziativa e diverranno i temi delle varie prove di gioco, in cui i partecipanti dovranno cimentarsi per raggiungere la tappa finale. In ogni tappa, sarà prevista una visita guidata, un’animazione teatrale o una divertente prova creativa per scoprire i tesori nascosti della pianura del Cuneese. A tutti gli equipaggi verrà inoltre fornito un kit di gioco, all’interno del quale saranno presenti i gadget per superare alcune delle prove previste e dei gustosissimi cadeaux ed eccellenze gastronomiche del territorio.

A Castiglione Tinella l’associazione Contessa di Castiglione coinvolge residenti e turisti, questa domenica nella Castion photomarathon. Alle 16 aprono le iscrizioni in piazza XX Settembre, da dove partirà una camminata. Alle 18.30, i partecipanti consegneranno le foto e il gruppo “Scattiamo” premierà le migliori. Unica regola: i soggetti dovranno essere la contessa, l’orizzonte o la vigna. La serata si concluderà con l’aperitivo e lo spettacolo itinerante del Gruppo teatrale “Scavalcamontagne”. Info: www.facebook.com/associazioneturisticoculturalecastiglionetinella

Lo Sport rally team proporrà a Cherasco, oggi, domenica 4 luglio, “arte in movimento” con il raduno dinamico di supercar e da collezione. I marchi fanno parte dell’empireo automobilistico: Aston Martin, Corvette, Bugatti, Dodge Viper, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Maserati, McLaren, Mercedes Amg, Mustang, Pagani, Porsche. Le vetture si ritroveranno in piazza del Municipio a partire dalle ore 7, per la consegna del materiale di viaggio e la colazione. Seguirà un giro, con partenza alle ore 9 e tappe al castello di Govone e a Diano per l’aperitivo. La fermata conclusiva per il pranzo non poteva essere più a tema: la tenuta La Felicina in frazione San Bartolomeo di Cherasco, gestita dalla famiglia di Dario Cerrato, campione italiano ed europeo di rally negli anni Ottanta. Info e modulo d’iscrizione; www.sportrallyteam.it/raduno-supercar-cherasco-2021

Spettacoli e musica

A Saluzzo, oggi, domenica 4 luglio, al parco di villa Belvedere alle 21.00 la compagnia Teatro Prosa Saluzzo presenta alle 21.00 “Serata “d’autore” dello spettacolo “Carlo Martello ed altre storie”, omaggio a Fabrizio De Andrè. Info: www.facebook.com/villabelvedereradicatisaluzzo

A Dogliani l’edizione 2021 della rassegna che ha per protagoniste le voci femminili è in programma fino ad oggi nel parco del castello Perno di Caldera, nel borgo alto. Oggi, domenica 4 luglio, il gruppo “Le madamè” si esibirà nel repertorio di folk e canzone popolare, che include canti di lavoro, d’amore, di emigranti. Il concerto inizierà alle 21. Prenotazione obbligatoria.

A Mondovì fino all’11 luglio, è in programma il festival Piazza di Circo, a cui parteciperanno artisti di fama internazionale, con una programmazione adatta a tutta la famiglia.

Gli spettacoli del festival Piazza di Circo si terranno interamente presso la Piazza Maggiore di Mondovì. Alle 18.30 si esibiranno Giulivo Clown e il suo Giulivo Baloon Show.

Una vera e propria sferzata di energia e comicità sarà portata in scena questa sera alle 20 dalla compagnia Marlon Banda con il suo Music clown cabaret un varietà-concerto esilarante, esplosivo, dove la comicità fisica e verbale, accompagnata dalla musica dal vivo, spazia tra i vari ambiti della commedia teatrale. Alle 21.30 si esibirà Luigi Ciotta in Abattoir Blues e alle 22.30 è in programma lo Sconcerto d’amore di Nando e Maila. Biglietti in vendita online su Vivaticket: www.vivaticket.com/it/cerca biglietti/piazza%20maggiore%20mondovi

A Savigliano, legati alla mostra “Rosa Sonora” organizzata dall’Istituto Musicale Fergusio, sono in programma eventi musicali nel fine settimana durante le aperture (la domenica 10-13 e 15- 18,30) e le visite guidate, all'arrivo al Museo Civico. Oggi, domenica 4 luglio alle 11.00 la mostra sarà animata dal chitarrista Alberto Lauro e (al pomeriggio) dall'Ensemble Chitarristico “Lia Trucco”. “Rosa sonora” sarà aperta al pubblico fino a domenica 18 luglio (su prenotazione) nella forma itinerante su tre sedi: partenza dalla Torre Civica, proseguimento al Ridotto del Teatro Milanollo e conclusione al Museo Civico (esposizione di strumenti ed eventi). L'ingresso è gratuito ed è richiesta la prenotazione. Info: www.facebook.com/g.b.fergusio

Prosegue la X edizione del “Nuovi Mondi” Festival, il più piccolo festival di montagna del mondo che ogni anno porta in Valle Stura migliaia di persone per l’arrivo di ospiti internazionali, la proiezione di film in prima visione provenienti da tutto il mondo, la presentazione di libri, il coinvolgimento di un’intera comunità, quella di Valloriate e dintorni. Saranno proiettate 20 pellicole fino a domenica 4 luglio. Oggi è in programma dalle 8 alle 17 a Rittana, “La filosofia della salita”, un viaggio dentro sé stessi per conoscersi un po’ di più, meditando e avvicinandosi alla vera essenza della montagna, luogo mistico e spirituale per eccellenza, luogo di rivelazioni e prese di coscienza. Un cammino fatto seguendo il metodo “Passi di benessere” nel praticare l’ascolto attivo di corpo-mente-spirito. Alle 17.45 a Valloriate incontro con Pietro Bartolo, il medico che da oltre venticinque anni accoglie i migranti a Lampedusa. Incontro con l’ospite e proiezione del film Nour, liberamente tratto dal libro “Lacrime di sale” per la regia di Maurizio Zaccaro, presentato alla 37ª edizione del Torino Film Festival del 2019. Alle 21.30 è in programma lo spettacolo “Lou Tapage canta de André”. Info e programma completo: www.nuovimondifestival.it

Il Festival Cunicoli nasce nel 2020 da un’idea della Consulta Giovanile Comunale di Cuneo con l’obiettivo di creare una rete diffusa, che metta in collegamento eventi artistici gestiti e organizzati dai giovani con i locali presenti sul territorio. I dehors ampliati diventano così veri e propri palcoscenici e platee dove associare, nelle cinque serate proposte, la ristorazione allo spettacolo. Oggi, domenica 4 luglio, sempre alle 21.00 ci sarà l’esibizione Gran Bal Dub – Trad&Dub presso la Birrovia, alla Vecchia stazione Cuneo Gesso. Info: www.cunicoli.it

Il Festival "Contaminazioni" nasce nel 2015 e, da quest’anno, unisce i comuni di Frabosa Soprana, Chiusa di Pesio e Limone Piemonte con oltre 15 spettacoli ad ingresso gratuito.

La serata di apertura sarà questa domenica con “Fantastiche, storie di donne ordinarie e straordinarie”, spettacolo dedicato alle donne che hanno cambiato la storia, scritto e raccontato da Lucia Margherita Marino con la partecipazione dell’ESTEMPORANEA Ensemble. Appuntamento a Frabosa Soprana, presso la Sala Polivalente alle 21.00. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti. Info: www.estemporanea.eu, aggiornamenti: www.facebook.com/estemporanea.eu

A Cigliè, in occasione della Festa Patronale dei Santi Pietro e Paolo, oggi, domenica 4 luglio alle 21,30, è in programma lo spettacolo “½ Canonica” a ingresso libero con Padre Filip e Luca il Chierichetto. Info: www.facebook.com/Comune-di-Cigliè

Oggi, domenica 4 luglio, alle 16 presso il parco delle Terme di Lurisia, si svolgerà il concerto della Banda musicale di Mondovì in ricordo del compianto Alessandro Invernizzi, artefice della rinascita dell’acqua Lurisia, prematuramente scomparso nel luglio del 2020. L’evento è in collaborazione con la sezione Ail di Cuneo. Info e aggiornamenti: www.facebook.com/AIL.CUNEO

Continuano gli appuntamenti del piccolo Festival “Funamboli 2021 – Parole in equilibrio a Mondovì”. In un’edizione interamente dedicata alla memoria di Mario Rigoni Stern, allora, non poteva mancare una passeggiata letteraria nel nome dell’Arboreto Salvatico, uno dei suoi libri più amati e conosciuti. Oggi, domenica 4 luglio alle ore 18, con ritrovo presso i giardini di Piazza Franco Centro davanti alla stazione ferroviaria, l’attrice Miriam Rubeis e il musicista Olivier Bressac interpreteranno i testi del grande scrittore di Asiago. La breve escursione rappresenterà altresì un’immersione nella storia dei principali giardini urbani. La passeggiata terminerà presso i Giardini del Belvedere verso le ore 20, con salita a Piazza per mezzo della funicolare.

Castelli aperti e borghi

La rassegna Castelli Aperti è un’opportunità per scoprire la storia, l’arte e la cultura della Granda attraverso le sue meravigliose dimore storiche.

Questa domenica saranno visitabili: ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti e WIMU Wine Museum, a Bra la Zizzola, il Museo Craveri di Storia Naturale, il Museo Civico di Palazzo Traversa e il Museo del Giocattolo, nella frazione Pollenzo la Banca dei Vini, a Busca il castello del Roccolo, a Caraglio il Filatoio, a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Fossano il Castello degli Acaja, a Govone il Castello Reale, i castelli di Magliano Alfieri, di Manta, di Monteu Roero, di Roddi, Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo sono aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Matteo Olivero e la Villa Belvedere. A Savigliano porte aperte al Museo Civico A. Olmo e alla Gipsoteca D. Calandra, a Vinadio al Forte Albertino.

La torre di Corneliano, storico simbolo del Comune, ha finalmente riaperto i locali interni al pubblico. Per visitare il monumento, edificato nel XII secolo, occorre effettuare una prenotazione con almeno due giorni di preavviso, rispettando l’attività del cantiere, allestito per realizzare la scala interna. Le visite saranno coordinate dai volontari dell’omonima fondazione.

Continuano le aperture con formula gratuita proposte dai Sentieri dei Frescanti. L'open day di domenica 4 luglio, offre la possibilità di visitare dalle ore 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 18 con ingresso gratuito, tre meravigliosi affreschi del Roero che si trovano a nei comuni di Guarene, Castagnito e Castellinaldo. I beni artistici sono anche raggiungibili percorrendo il sentiero dell'Acino dell'Ecomuseo delle Rocche del Roero: tracciato che valorizza le campagne coltivate a vigneto e frutteto. Saranno visitabili la Chiesa della SS. Annunziata Guarene con maestosi affreschi settecenteschi, la Cappella di San Bernardo a Castagnito con un affresco che cela un enigma irrisolto, in una piccola e preziosa cappella barocca e la Cappella di San Servasio a Castellinaldo con due deliziosi cicli di affreschi cinquecenteschi in una cappella sulla sommità di una collina da cui si può godere un magnifico panorama. Info: www.ecomuseodellerocche.it/.../sentiero-dell-acino e www.sentierideifrescanti.it/ .

A Gorzegno l’estate inizia con un intenso programma dal titolo “Le magie della pietra di Langa” con concerti, spettacoli teatrali e conferenze su temi ambientali a cadenza quindicinale.

Oggi, domenica 4 luglio, alle 10 è in programma un trekking storico e naturalistico tra i boschi e le borgate di Gorzegno a cura della Community Andé.

Alle 18.30, nella Cappella di S. Martino, nell’ambito della mostra di scultura contemporanea “Sulle orme di Michelangelo”, è previsto incontro con artisti e storici.

Ripartono le attività del Museo a cielo aperto di Camo. Oggi, domenica 4 luglio, dalle 10, saranno presentate le nuove installazioni, alle 11 ci sarà la presentazione del libro “Con una finta d’animo” di Michele Pansini, cui seguirà la merenda nel giardino dell’arte, con l’accompagnamento musicale di Filippo Pellitteri e Yulia Verbitskaya. Nel pomeriggio, alle 15, presentazione del progetto Art-walk-run con una camminata al bricco delle Allodole. Alle 17, via all’iniziativa “Leggere ovunque” con la casetta per il book crossing. Alle 17.30, lo spettacolo teatrale Merlino e la dama del lago.

