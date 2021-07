Cresce l’entusiasmo, a Mondovì arriva la ‘Bella estate’

Nel titolo del calendario eventi dei mesi di luglio e agosto, traspare tutto l’ottimismo e l’entusiasmo del direttivo dell’associazione ‘La Funicolare’: nasce ‘La bella estate’.

Il centro commerciale naturale di Mondovì si illumina con numerose serate di intrattenimento: dai ‘Doi Paset’, proposti ancora in versione ‘ridotta’, al ‘Cinema sotto le stelle’, passando per la ‘Notte delle stelle’, ‘Mondovì e motori’, la serata benefica ‘Un sorriso per Giorgia’ sino al culmine rappresentato dalle eccellenze della ‘Mostra dell’artigianato artistico’.

"Tanti eventi per ripartire con grande slancio e tornare alle ‘vecchie, sane abitudini’ – dichiara Mattia Germone, presidente ‘La Funicolare’ –. C’è grande voglia di socialità, seppur in un contesto globale ancora ricco di interrogativi. Gli oltre cento soci del nostro sodalizio hanno deciso in maniera unanime di trasmettere segnali positivi in un contesto di sicurezza, aumentando le serate e diminuendo le possibilità di ammassamento, fornendo un’ampia area pedonale ai visitatori. Vi invitiamo al passeggio tra le vie e le piazze di Breo e Piazza, alla ricerca di relax e shopping sfruttando i saldi estivi".

L’esordio de ‘La bella estate’ è fissato per mercoledì 7 luglio, a partire dalle ore 21, prima serata dei ‘Doi Paset’. Tra gli intrattenimenti, spiccano gli spettacoli in piazza Santa Maria Maggiore e piazza Roma. Nella prima location spazio a Corrado Cordova e Galo Cadena, il duo ‘Los del Sur’. Dopo l’incontro artistico a Napoli nel 2000, riscuotono un notevole successo di pubblico in numerosi live club della città e partecipano a numerose rassegne e manifestazioni in tutta Italia, tra le quali Telethon; molte le collaborazioni con vari artisti. Partendo da generi tradizionali della canzone e della musica Sudamericana, quali joropo, chacarera, pasillo, cueca, milonga, la voce e la chitarra trovano a poco a poco una loro dimensione che li indirizza verso la formazione in duo. A Mondovì, il duo presenterà un ricco repertorio fedele alla tradizione, ma che non disdegna i brani più conosciuti dal grande pubblico, coinvolgendo gli spettatori in un concerto di forte impatto emotivo. Nel loro repertorio brani dei più noti autori quali Joan Manuel Serrat (Mediterraneo), O. Farrés (Quizas, quizas), Pedro Elias Gutierrez (Alma llanera), Guillermo Portabales (El Carretero), ma nessuno nel pubblico potrà fare a meno di cantare "Cielito lindo" o "Hasta siempre". Uno tra i brani più amati è la canzone "Tu si 'na cosa grande", rivisitata con le sonorità di una rumba gitana e in lingua spagnola, che diventa quindi "Tu eres lo mas grande", dove la voce di Cadena si rivela in tutta la sua forza espressiva.

In piazza Roma, palcoscenico illuminato per Jolanda Moletta (voce/piano/synth/percussioni), accompagnata da Demian Endian (chitarre) con un suono unico e una sensibilità inimitabile, tra sfumature dream-pop e dark-indie, loop e percussioni ipnotiche, architetture psichedeliche, ambient soundscapes. Negli scorsi otto anni, con la band ‘She Owl’, progetti solisti di piano e vocal ambient e innumerevoli collaborazioni, ha affascinato il pubblico europeo e americano, conquistando al primo ascolto chiunque abbia avuto assistito a un suo concerto.

Tutti i mercoledì, inoltre, i gonfiabili del Garden richiameranno frotte di bambini in piazza S.Maria Maggiore, oltre ad animazione per le vie del centro e altre sorprese. In piazzetta Comino ‘Spazio Ilustrada’ per firma copie con gli illustratori Marco Paschetta, Marco Somà, Cinzia Ghigliano e Marco Tomatis.

Dopo il successo riscontrato nei sabati di maggio e giugno, torna ‘Incanti’: alle ore 21 visite guidate con partenza dal chiosco ufficio turistico di corso Statuto. Due gli itinerari proposti: Breo-Piandellavalle (mercoledì 7 e 21 luglio) e Breo-Borgo Toscana Borgheletto (mercoledì 14 e 28 luglio). Per info e prenotazioni: tel. 335.1242608.

Appena una settimana di attesa per l’evento ‘Notte di stelle’, in programma sabato 10 luglio in piazza Perotti. A partire dalle ore 21, talent di artisti dilettanti per offrire spazio e nuove motivazioni anche ai giovani musicisti monregalesi, da troppo tempo costretti ad esibirsi in assenza di pubblico.

Lunedì 12 luglio, alle ore 21, piazza maggiore accoglierà la serata di presentazione del week end con le ‘vecchie signore’, impreziosita dalla nascita della collana ‘La storia siamo noi’ (CEM – Cooperativa Editrice Monregalese) realizzata grazie al contributo della Banca Alpi Marittime. Il primo volume, interamente curato dal giornalista Raffaele Sasso, celebra ‘I Fratelli Ceirano’.

"Ringrazio le istituzioni e gli sponsor privati che continuano a credere nel nostro percorso di valorizzazione territoriale – conclude Germone –, il direttivo, composto interamente da volontari, è forte del sostegno di tutti i soci, cui ricordo l’importante appuntamento dell’assemblea ordinaria, in programma lunedì 5 luglio alle ore 21, sia in modalità online sia in presenza presso la sala riunioni della Confcommercio Monregalese".

Ecco nel dettaglio tutte le serate de ‘La bella estate’: Doi Paset mercoledì 7 luglio, mercoledì 14 luglio, mercoledì 21 luglio, mercoledì 28 luglio Cinema sotto le stelle martedì 13 luglio, martedì 20 luglio, martedì 27 luglio, martedì 3 agosto, martedì 10 agosto Notte delle stelle sabato 10 luglio Un sorriso per Giorgia venerdì 23 luglio Mondovì e motori venerdì 30, sabato 31 luglio e domenica 1° agosto Mostra dell’artigianato artistico giovedì 12, venerdì 13, sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 agosto