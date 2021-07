A luglio tornano i laboratori di pittura al Museo Diocesano di Cuneo

Il Museo Diocesano ha preparato molte proposte per bambini e famiglie per l'estate 2021. Con il mese di luglio tiriamo fuori i cavalletti e i pennelli e come i grandi artisti e ci dedichiamo alla pittura!

Diamo forma a ciò che non ce l'ha



Un'opera d'arte può raccontare tante storie, ma anche tante emozioni. Che forma hanno le emozioni? Sono colorate? Sono spigolose o morbide? Grazie alla musica e ai colori le famiglie potranno dipingere liberamente e interpretare le loro opere senza alcun limite, per allenare il lato creativo che è in ognuno di noi.

Al termine dell'attività ci attende una golosa merenda preparata dall'Atelier des tartes !!



DOVE? Museo Diocesano San Sebastiano | Contrada Mondovì - Cuneo

Attività per famiglie con bambini bambini 5-10 anni.

Costo: 15 € a famiglia, per un massimo di 2 adulti e 4 bambini (laboratorio + merenda per i bambini)

Prenotazione obbligatoria >> clicca qui



Fai emergere l'artista che c'è in te



Ami divertirti con i colori? Con questo laboratorio di pittura il divertimento è assicurato! Scopriremo insieme nuove tecniche e osserveremo da varie angolazioni la nostra città.

Amici, cavalletti e colori saranno i nostri compagni d'avventura all'aria aperta: un'opportunità per far emerge l'artista che c'è in te, magari ancora nascosto o da riscoprire! E al termine ci attende una golosa merenda preparata dall'Atelier des tartes !!



DOVE? Museo Diocesano San Sebastiano | Contrada Mondovì - Cuneo

Attività per bambini 5-10 anni, numero massimo 10 partecipanti.

Costo: 7€ a bambino (laboratorio + merenda)

Prenotazione obbligatoria >> clicca qui