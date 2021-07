La magia del "dono" è nuova occasione per far "volare" AIDO ad una prestigiosa competizione sportiva.

"Come Hockey Club Lorenzoni siamo davvero soddisfatti che la nostra federazione, la FIH, abbia convocato due "gioielli di famiglia" ad un momento federale importante e di alto livello tecnico che vedrà anche il ns. Massimo Anania nel ruolo di assistente allenatore" - dice Silvia Brizio, motore e punto di riferimento dell'hockey braidese a cui fà eco il Vice Presidente Vicario AIDO Piemonte Fabio Arossa - "Sapere che i nostri colori saranno ancora una volta presenti in un ambito sportivo di livello internazionale, non può che inorgoglirci. Da tempo è noto che AIDO è realtà "portafortuna", per questo a Rebecca ed Ilaria, ma anche alla Nazionale Italiana tutta, il nostro tradizionale "in bocca al lupo" con l'auspicio che ancora una volta il podio porti in alto i colori della vita, ridando una speranza ai tanti malati in lista d'attesa per un trapianto.