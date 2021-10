Skiroll: Coppa Italia Cascina Bianca, Emanuele Becchis vince la sprint

Sono Emanuele Becchis e Sabrina Borettaz i vincitori della sprint valida per la Coppa Italia Cascina Bianca di skiroll, che si è disputata sabato pomeriggio a Cicagna, in provincia di Genova, valevole anche per il Trofeo Val Fontanabuona.

L’evento è stato organizzato dallo Sci Club Santo Stefano D’Aveto con la collaborazione del Comitato FISI Ligure.

Tra gli uomini le cose sono andate come tre settimane fa ad Amatrice. Emanuele Becchis si è imposto in finale su Michele Valerio, che era stato ancora una volta il più veloce in qualificazione. Ma come accaduto nel Lazio, in finale ad avere la meglio è stato il piemontese dello Sci Club Entracque Alpi Marittime, che in semifinale ha anche sconfitto su suo fratello Francesco, giunto poi terzo vincendo la finale B su Matteo Tanel.

Pronostico rispettato tra le donne. Assente Anna Bolzan, che aveva vinto all’esordio di Amatrice, la vittoria è andata alla favorita della vigilia, la valdostana Sabrina Borettaz. La classe 2003 dell’Amis de Verrayes ha ottenuto la sua prima vittoria nella categoria assoluta mettendosi alle spalle un’ottima Elisa Sordello. La cuneese è la favorita per la mass start in classico, quando dovrà vedersela probabilmente con Elisa Rossato, giunta terza, dopo aver battuto nella finale B Giulia Leonardo.