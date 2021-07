78 docenti si interrogano sul futuro della biblioteca e della cultura a Savigliano

Non si fermano le polemiche sulla questione biblioteca civica di Savigliano dopo le dimissioni della storica direttrice e di buona parte del personale.

Già la settimana scorsa un gruppo di insegnanti aveva espresso perplessità sull’impegno dell’Amministrazione sul futuro della struttura.

Ora sono 78 i docenti di Savigliano che hanno firmato una lettera, presentando nomi e cognomi, in cui auspicano a una ripresa delle attività culturali che secondo quanto affermano negli ultimi anno ha subito un importante rallentamento.

“Ci sembra che negli ultimi anni - si legge nella missiva inviata alla stampa - anche prima della inevitabile stasi provocata dalla pandemia, si sia affievolita la vivacità che aveva caratterizzato la vita culturale cittadina, siano diminuite le iniziative e si sia rarefatto il rapporto con le scuole; sembra quasi sia venuta meno la convinzione nel sostenere il ruolo chiave delle istituzioni al servizio della cultura – biblioteca, archivio storico, museo – nello sviluppo armonico della città”.

E in riferimento nello specifico alla biblioteca aggiungono: “Nell’epoca dei nuovi media, rappresenta un presidio che deve essere costantemente aggiornato nelle dotazioni di strumenti e di spazi per risultare adeguato alle esigenze degli utenti, se non si vuole che perda progressivamente la sua funzione non solo di centro di promozione culturale, ma anche di luogo di aggregazione e di ambiente di studio”.

“Ci auguriamo - concludono - quindi che l’auspicabile ripresa dopo la pandemia rappresenti anche un’occasione di rilancio e di investimento di energie e di risorse in questo settore. Se al contrario questo non avverrà, è evidente che le ripercussioni negative sulla qualità della vita sociale e sull’identità stessa della città saranno senz’altro pesanti e durature”.

La replica dell’Amministrazione

Non si è fatta attendere la replica da arte dell’Amministrazione comunale che chiarisce subito: “Non è assolutamente vero che la biblioteca “Baccolo” sta morendo né è intenzione di questa Amministrazione farla morire”.

“Teniamo a precisare - scrivono il sindaco Giulio Ambroggio e l’assessore alla cultura Petra Senesi - che uno dei primi interventi operati dalla nostra Amministrazione è proprio stato quello di ampliare la biblioteca costruendo una nuova sala consultazioni intitolata a Guido Jaffe”.

Sul “fuggi fuggi” dei dipendenti chiariscono: “Due dipendenti se ne sono volontariamente andati: uno in pensione e l’altro trasferito altrove. Entro il mese di luglio verranno sostituiti. La direttrice si è licenziata: a breve verrà espletata la procedura più idonea per la sua sostituzione”.

Sulla questione scuole smentiscono un calo della collaborazione, se non durante il periodo di lockdown: “I rapporti sono sempre stati ottimi e continueranno ad esserlo anche se, purtroppo, causa covid, si sono rallentati. Ma riprenderanno: l’ufficio cultura sta già studiando alcuni progetti che verranno sottoposti agli istituti saviglianesi alla riapertura delle scuole".

Infine, sui lavori strutturali di cui la biblioteca effettivamente necessita annunciano che presto sarà fatta la doverosa manutenzione: “Anche se bisogna considerare che la biblioteca ha una certa età e determinati lavori per poterli fare bene dovrebbero prevedere lo spostamento dei libri con tutti i disagi facilmente immaginabili. Comunque tutto ciò che può essere fatto, come sempre, si farà”.

A dare le dimissioni non è stata solo la direttrice però, ma anche la stessa commissione biblioteca e su questo punto Senesi e Ambroggio ricordano che presto sarà rinnovata, aggiungendo un appello a chi si volesse candidare, proprio tra gli insegnanti che lamentano la carenza di attenzione: “Rivolgiamo un caloroso invito a tutti gli insegnanti delle nostre scuole, soprattutto a quelli che hanno scritto una durissima lettera di lamentele, di farsi avanti, di dare la loro diSponibilità ad entrare nella commissione di gestione della biblioteca. Così potranno dare il loro concreto contributo alla risoluzione dei problemi e fare in modo che la nostra biblioteca possa continuare ad essere punto di riferimento culturale per tutta la città”.