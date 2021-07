A Ceva spettacoli estivi all'aperto con l'Agriteatro (VIDEO)

"Abbiamo pensato a una stagione fatta all’ aperto in un posto rappresentativo per Ceva, focalizzando subito il sito del Campanone come una delle ipotesi migliori". - avevano spiegato, negli scorsi giorni, dalla Compagnia TM - "Ci piace molto il concetto che vorremmo evidenziare con questi spettacoli: la casa del teatro è l’ emozione del pubblico, ovunque si faccia teatro sarà sempre per regalare momenti di bellezza. Il luogo fisico dovrebbe essere solo una bella cornice, le emozioni degli spettatori il loro contenuto".

Ricordiamo che gli spettacoli avranno inizio alle 21.30. Prenotazione richiesta alla cartoleria “La Matita” di Ceva. Obbligatorio l'uso della mascherina.

Gli spettacoli: giovedì 8 luglio "Romeo e Giulietta" con Davide e Lorenzo Palla (ingresso 15 euro), mercoledì 14 luglio "Tutto può accadere" con Mario Zucca (ingresso 15 euro), giovedì 22 luglio "Vin Tossi e Vej Pisset" con i Commedianti Niellesi (ingresso 12 euro), venerdì 30 luglio "Le interviste impossibili" a cura della Compagnia Teatro Marenco (ingresso 12 euro).