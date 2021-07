A Limone Piemonte il Premio alla Buona Volontà torna in presenza

Ritorna in presenza il “Premio alla Buona Volontà” anno 2021, sotto la regia dell’ideatore cuneese Dino Rossetti, Presidente dell'associazione Aicas/Ucepi che gestisce l'ambito premio.

Il “Premio alla Buona Volontà” è ormai diventato un appuntamento irrinunciabile per la Provincia Granda e non solo, la quarta edizione porta con sé un messaggio di speranza e di coraggio, si punta ad una manifestazione all’aperto, da svolgersi in osservanza alle disposizioni ministeriali, in una cornice unica e particolare offerta dalla città di Limone Piemonte, la capitale della Val Vermenagna, sinonimo di sport invernali, di camminate estive e di ospitalità.

Ben rappresenta lo spirito del “Premio alla Buona Volontà”, in quanto esso si rivolge in modo forte al sociale, proprio la città montana vuole ringraziare i molti volontari intervenuti negli eventi del 2 ottobre 2020 che hanno inferto una profonda ferita al suo territorio, come riferito per voce dal primo cittadino dottor Massimo Riberi, che si dice lieto della scelta del suo comune per lo svolgimento della rinomata manifestazione, nell’auspicio di rinascita del turismo in valle.

La manifestazione pone l’attenzione sulle aziende cuneesi che si distinguono nel mondo grazie alle loro produzioni d’eccellenza, fatte di persone e di prodotti unici ed inimitabili. Menzionando le persone il premio viene tributato ad artisti e a sportivi che portano alto il vessillo della provincia di Cuneo, l’ultima premiata in ordine di tempo è stata la campionessa del mondo di sci Marta Bassino.

A celebrare l’evento 2021 si inizierà il 10 luglio alle ore 10.00 con l’inaugurazione della mostra “Gli Orienti di Pasolini" sul tema del terzo film della "Trilogia della vita" di Pier Paolo Pasolini, curata da Rosalba Trebian, con le immagini, uniche al mondo, dal set e fuori set, de "Il Fiore delle mille e una notte", realizzate nel 1973 da Roberto Villa, allora fotografo, invitato a seguire le riprese in medio oriente dallo stesso regista, in una cornice particolare dei saloni dell’ Hotel Excelsior, a cui si aggiungono artisti di fama internazionale. Sotto la regia della curatrice dottoressa Carlà Tomatis verranno esposte le opere della pittrice monregalese Nevèl e della coreana Mi Hyo Kim, con le tavole del paesaggista Pierpaolo Giraudo, mentre Romina Dogliani esporrà le sue “Sassofa'”, insomma una mostra da non perdere, per gli amanti della bellezza e della vita.

L’evoluzione della manifestazione è tangibile nella voce emozionata e fiera del Patron Dino Rossetti che spiega con animo l’eccellenza dei nomi che compongono la giuria, dal professor Beppe Ghisolfi, al giornalista e scrittore saluzzese Gian Maria Aliberti Gerbotto, al designer cuneese Roberto Audisio, oltre al nutrito staff di collaboratori che si spendono per rendere omaggio a chi sul territorio si prodiga in prima persona, per fare grandi le nostre terre e memori nel tempo questi anni.

Il sociale, punto chiave del premio, sarà venerdì 16 luglio alle ore 18.00 presso il Teatro della confraternita di Limone Piemonte dove “L'accademia di Neuroscienze di Milano” tratterà il delicato tema “Violenza in Famiglia”, interverranno il dottor Tancredi Militano, biologo e ricercatore, l’ingegner Roberto Villa, esperto in cibernetica, con la partecipazione della dottoressa Vera Anfossi della celebre associazione Soroptimist International ed il professor Beppe Ghisolfi, a coordinare l’evento la dottoressa Gabriella Giordano. Si prega di prenotare presso l’ufficio turistico di Limone 0171/925281. Il giorno centrale del premio sarà il 17 luglio 2021 alle ore 17.00, quindi non mancate, scoprirete i nomi di persone che vi staranno nel cuore, con le quali potrete interagire per condividere il piacere di vivere in una magnifica provincia, tutta da scoprire e da apprezzare, il tutto esaltato dalla cornice della piazzetta del bellissimo centro del paese di Limone, piazza che ha vissuto la storia dell’ evoluzione della montagna ed è pronta ad un salto verso gli anni a venire, con nuove proposte per i suoi cittadini e per il turista, che in questi luoghi non viene accolto come forestiero, ma come ospite ed amico.