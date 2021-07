A tre donne che "volano nella musica" l’annuale premio degli Zonta Club cuneesi

Simona Colonna, Luisa Miroglio, Maria Paola Viano sono le tre donne speciali che “volano alto” nella musica e nell’arte, Premio Amelia 2021 dei tre club Zonta della Granda – Cuneo, Saluzzo e Alba, quest'ultimo capofila e organizzatore del riconoscimento, alla sua 17ª edizione.



La cerimonia si è svolta sabato 3 luglio nella chiesa di San Michele a Montà, alla presenza delle autorità zontiane e civili, in un clima di emozione e ammirazione per le protagoniste dalle carriere dense di riconoscimenti ed esperienze, in Italia e all’estero.



La musica e il suo linguaggio universale in grado di unire persone e generazioni diverse, toccando le corde più profonde degli animi, l’ambito in cui i sodalizi cuneesi hanno scelto le tre protagoniste del territorio che si sono distinte per eccellenza professionale, assegnando loro il premio intitolato ad Amelia Earhart, donna icona dello Zonta International. Fu la prima donna pilota nella storia del volo, il cui coraggio e passione sono diventati un modello femminile che ha cambiato il modo di vedere le donne e il modo di essere, portando avanti il sogno di volare in alto in professioni prima negate.



Simona Colonna, musicista, compositrice, cantautrice che dalla banda del suo paese, nel Roero, è approdata ai corsi musicali accademici, diplomandomi prima in flauto e poi in violoncello, è la premiata del club Zonta di Alba Langhe Roero presieduto da Manuela Lanzone, che ha coordinato la cerimonia del premio. La musicista affianca al lavoro di docenza anche un’intensa carriera artistica, in orchestre e formazioni. Nel 2016 è stata selezionata da Le Cirque de Soleil come solista cantante e violoncellista per lo spettacolo “Alis”. Nel 2019 è stata invitata sul palco dell’Ariston di Sanremo per la 43ª edizione del Premio Tenco. Ha consegnato il premio Ivana Sarotto Vice Governor del Distretto 30 Zonta International.



Luisa Miroglio, violoncellista al Teatro Regio, è la donna Amelia 2021 del club di Cuneo, presieduto da Lina Giammusso Fontana. Musicista figlia di una zontiana, Mimma Miroglio, Luisa ha fatto parte di importanti formazioni cameristiche e ha fondato con alcune colleghe del Teatro Regio il Quartetto Hera, svolgendo una intensa attività in Italia (tra gli eventi l’inaugurazione di “Radici Squadrate”, mostra personale di Marisa Laurito a Torino) e prossimamente in Svizzera. Ha eseguito in prima mondiale la composizione del maestro Luchino Belmonti “Giocata per violoncello e orchestra” al Teatro Cavour di Imperia. E’ socia della Filarmonica del Teatro Regio di Torino. A consegnarle il premio la vicesindaco di Montà Chiara Berardi.



Il club Zonta Saluzzo, presieduto da Anna Maria Gavatorta, ha conferito il riconoscimento a Maria Paola Viano, musicista, scenografa, regista, conosciuta sulla scena internazionale. Diploma in contrabbasso, laureata in Lettere Moderne, ha lavorato con orchestre di prestigiosi teatri italiani, da Bolzano a Genova, da Torino all’Arena di Verona. Ha firmato numerose regie sia in Italia che all’estero con particolare interesse per la produzione contemporanea. All’attività registica unisce l’attività didattica. E’ consigliere della Fondazione Apm di Saluzzo. A premiarla Luciana Adriano, tesoriera Area 03 Distretto 30 Zonta International.



La cerimonia si è conclusa con la conviviale al ristorante “Marcelin” di Montà cui hanno preso parte autorità zontiane e altre realtà associative e di servizio del territorio.