Al Foresto l’ultimo saluto al piccolo Samuele. Lutto cittadino a Sommariva del Bosco e Cavallermaggiore

Sarà il campo sportivo al fianco della parrocchia di San Lorenzo Martire in frazione Foresto a Cavallermaggiore – la stessa dove lui era solito fare il chierichetto in occasione della messa domenicale – ad accogliere la folla di parenti e amici attesa ai funerali del piccolo Samuele Racca, 10 anni, scomparso in seguito al tragico incidente verificatosi martedì 29 giugno nelle campagne di frazione Maniga a Sommariva del Bosco.



Nella mattinata di oggi, lunedì, dal Tribunale di Asti è infatti giunto il nulla osta alle esequie, seguito agli esami autoptici tenuti sabato sul corpicino del bambino, disposti dal magistrato nel proposito di fare chiarezza sulle cause della disgrazia accaduta mentre Samuele stava seguendo in compagnia del nonno i lavori di mietitura in corso in un campo di grano di proprietà della famiglia.



Il piccolo era stato trovato privo di sensi nel cassone agricolo dentro il quale si sarebbe dovuto depositare il raccolto dopo la trebbiatura. Nel rimorchio parcheggiato a lato del campo era entrato probabilmente per giocare, mentre non è al momento chiaro se la morte possa essere sopraggiunta per soffocamento o per effetto delle esalazioni che potrebbero essersi sprigionate dalla modesta quantità di grano presente sul fondo dello stesso.



Nell’attesa che gli accertamenti facciano il proprio corso, genitori e familiari sono chiamata al doloroso momento del congedo dall’unico figlio e nipote. Dieci anni appena, compiuti da poco più di un mese, lo scorso 16 maggio, e una grande passione per il calcio, vissuta insieme alla squadra dei pulcini della vicina Cavallermaggiore, gli stessi amici che per l’ultimo saluto al compagno di tanti allenamenti e partite hanno scritto i loro pensieri su una maglietta del suo idolo calcistico Cristiano Ronaldo.



Insieme a loro, alla funzione all’aperto che si terrà mercoledì 7 luglio, con inizio alle ore 9.30, nel campo della bocciofila vicino alla chiesa, ci saranno i compagni di classe che con Samuele avevano da poco terminato la quarta elementare nella vicina Carmagnola, dove la famiglia aveva abitato sino a poco più di un anno fa, prima di trasferirsi in una porzione della cascina di proprietà dei nonni materni, sulla strada che conduce a Racconigi.



Toccherà anche a loro accompagnare Samuele nel suo ultimo viaggio, offrendo un conforto alla mamma Nadia Allocco, che lavora all’albergo dell’Agenzia di Pollenzo, al papà Fabio, conosciuto in tutto il Piemonte come capo orchestra nel gruppo di liscio "I Roeri", ai nonni Tonina, Ezia e Dario, alle bisnonne Luciana e Maria, al padrino Manuel e alla madrina Lorenza.



Dopo la funzione il bimbo verrà accolto nel cimitero di Carmagnola. Per volere della famiglia, non fiori, ma offerte alla fondazione Paideia, per sostenere i bambini con disabilità e le loro famiglie (Iban IT 03M 02 008 01046 0001 01322 993).



Così come già annunciato dal vicesindaco di Sommariva del Bosco Marco Pedussia, anche il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro ha disposto il lutto cittadino in occasione dei funerali. In queste ore il personale delle due amministrazioni sta lavorando congiuntamente ai diversi dettagli organizzativi di una cerimonia alla quale è comprensibilmente attesa la partecipazione di un nutrito numero di persone.