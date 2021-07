Approvato il Distretto Diffuso del Commercio del FOSSANESE e del SAVIGLIANESE

Un successo!

E’ il termine che meglio descrive il risultato ottenuto dal Distretto del Commercio della pianura cuneese, piazzandosi all’8° posto su 25 ammessi al finanziamento della Regione Piemonte e primi della Provincia di Cuneo.

I primi a commentare il risultato sono i Presidenti delle 2 Ascom Confcommercio di Savigliano e Fossano “Il giusto premio ad un grande lavoro di squadra” commenta Agostino Gribaudo “che ha visto le nostre associazioni coordinare il lavoro insieme ai Comuni. Stiamo prendendo consapevolezza dell’importanza di lavorare come territorio mettendo in luce le potenzialità della nostra area! E questo è solo l’inizio di un percorso molto più ampio”. Sul versante Fossanese il Presidente Giancarlo Fruttero “Questo progetto è la dimostrazione di come il territorio deve fare sistema per ottenere i risultati. E’ lo stesso percorso che stiamo realizzando, in maniera ancora più ampia, sul tema del turismo attraverso la creazione del Consorzio Turistico Terre Reali del Piemonte”.

Insieme alle 2 Ascom ha lavorato al progetto l’esperto Architetto Andrea Marino dello Studio TauTemi che insieme ai Direttori Paolo Germiniasi e Livio Raballo ha confezionato il progetto che è stato ammesso al finanziamento.

Naturalmente i 12 comuni che hanno unito le forze per partecipare al Bando Regionale FOSSANO (capofila), BENEVAGIENNA, CARAMAGNA PIEMONTE, CAVALLERMAGGIORE, CENTALLO, GENOLA, MARENE, RACCONIGI, SALMOUR, SANT’ALBANO STURA, SAVIGLIANO E TRINITA’, premiati per l’uniformità del territorio dal punto di vista morfologico, ma soprattutto sotto l’aspetto del commercio e del turismo. Un territorio che sta lavorando con impegno per affermare la propria identità di pianura rurale ma con grandi potenzialità commerciali e del terziario.

Capofila del progetto il Comune di Fossano. "È stato un grande lavoro di squadra - spiega il sindaco Dario Tallone -. tra comuni ed associazioni varie, sicuramente il nostro progetto è stato valutato tra i prioritari, proprio per il grande impegno per il rilancio dell'economia di territorio. Il contributo ci servirà per mettere in atto il progetto".

Giulio Ambroggio, sindaco di Savigliano, comune Capofila in condivisione con Fossano aggiunge: "Grazie a questo impegno, da oggi in poi si potranno sfruttare le opportunità del bando regionale finalizzato alla valorizzazione del commercio tradizionale. Un ringraziamento particolare va alle oltre 100 dichiarazioni di sostegno al progetto (manifestazioni di interesse) da parte di altrettante istituzioni territoriali, associazioni e portatori di interesse che hanno riposto la loro fiducia sul buon esito dell’iniziativa per poter partecipare al percorso di crescita e di valorizzazione".