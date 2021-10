Borgna al 22° posto tra i sindaci più graditi d'Italia: lo rieleggerebbe il 57% dei cuneesi

"Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del sindaco. Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?"

La domanda è stata posta, tra il 1° aprile e il 28 giugno 2021, ad un campione di 1000 elettori in ogni regione e 600 in ogni comune, disaggregati per sesso, età e area di residenza. Si tratta dell'annuale Governance Poll realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24Ore.

La risposta dei cuneesi è stata sì per il 57% di loro, in leggero aumento (0,2%) rispetto al 2020 ma con una perdita di 2,7 punti percentuali rispetto al 2017, l'anno dell'elezione per il secondo mandato.

Questa percentuale piazza Federico Borgna al 22° posto in Italia nella classifica dei sindaci, con un balzo positivo di cinque posizioni rispetto allo scorso anno.

E' il secondo miglior sindaco del Piemonte, preceduto da quello di Novara. Malissimo Chiara Appendino, che ha perso 11,6 punti percentuale dall'anno in cui è stata eletta, il 2016. E' al 94° posto in classifica.

Sul podio i sindaci di Bari, Venezia e Bergamo.

Piccolo balzo, invece, per il governatore del Piemonte Alberto Cirio, che guadagna 3,7 punti percentuali di gradimento rispetto al 2020, piazzandosi al 6° posto con il 52,5 di sì alla domanda: "Lo rieleggerebbe?".

Cirio ha guadagnato consenso anche rispetto all'anno di elezione, il 2019. Più 2,6%, che lo piazzano al quarto posto in questo classifica.

Nessuna possibilità di raggiungere Luca Zaia, governatore del Veneto, al vertice dello stesso sondaggio per il terzo anno consecutivo, in continua crescita. Lo rieleggerebbe il 74% degli intervistati. Dietro di lui Stegano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, mentre al terzo posto abbiamo ex equo Vincenzo De Luca (Campania) e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia). ù

Ottima performance per Giovanni Toti, governatore della Liguria: per lui, che precede Cirio al 5° posto, l'incremento di consensi è addirittura dell'8%, promosso dal 56% degli intervistati.