Cavallermaggiore, TARI: riduzione del 25% per le attività economiche

Approvato all’unanimità in Consiglio comunale a Cavallermaggiore il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) per il servizio di gestione dei rifiuti urbani 2021, insieme alla determinazione delle tariffe che per quest’anno prevedranno un leggero aumento in bolletta per le famiglie più numerose, le quali tuttavia potranno beneficiare della riduzione in base alla percentuale ISEE.

Alle attività, quindi utenze non domestiche, sarà applicata inoltre una riduzione del 25%.

Altra novità quest’anno per l’incasso della tariffa ci saranno tre rate “Sono stati già bollettati due acconti pari al 70% della tariffa dell’anno scorso - ha spiegato durante il Consiglio comunale la consigliera Fissore -con scadenza 30 giugno e 30 settembre e infine rata di conguaglio a fine anno”.

L’anno scorso come nel piano finanziario il Comune ha incassato 607 mila euro per la Tari, quest’anno 601 mila, di cui 406 mila di tassa variabile e 194 mila sulla componente fissa.

“Rispetto ai calcoli del piano economico fatto a livello previsionale, dovremmo discostarci di 10 mila in meno che il Comune incasserà, saranno recuperati poi.

E’ aumentata la componente variabile rispetto alla fissa, questo ha dato maggior lavoro nel calcolo delle tariffe da applicare. Si è cercato di fare in modo che le utenze non fossero troppo penalizzate rispetto all’anno scorso”.